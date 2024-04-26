Kars'ta Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 111 Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 111 Oldu

Kars\'ta Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 111 Oldu

Kars'ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111 olurken, Türkiye genelinde 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. Kars'ta Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111 olurken, Ağrı'da 32 bin 514, Iğdır'da 32 bin 537 ve Ardahan'da Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 884 oldu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 21,9, traktörde yüzde 18,3, otomobilde yüzde 15,4, otobüste yüzde 15,4, kamyonette yüzde 7,3, kamyonda yüzde 0,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azaldı.

26.04.2024 11:39
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Kars'ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111 olurken, Türkiye genelinde 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111 olurken, Ağrı'da 32 bin 514, Iğdır'da 32 bin 537 ve Ardahan'da Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 884 oldu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 21,9, traktörde yüzde 18,3, otomobilde yüzde 15,4, otobüste yüzde 15,4, kamyonette yüzde 7,3, kamyonda yüzde 0,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azaldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 111 Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 111 Oldu - Son Dakika
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