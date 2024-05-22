Kars'ta yöre halkının gastronomi turizmine katkısı projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Kars'ta yöre halkının gastronomi turizmine katkısı projesi tanıtıldı

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Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Arzu Durukan tarafından yürütülen 'Kars'ta yöre halkının gastronomi turizmine katkısı' konulu projenin tanıtım toplantısı yapıldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, Kars'ta gastronomi turizminin güçlenmesi ve eleman sıkıntısının giderilmesi hedefleniyor.

22.05.2024 16:23
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TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Arzu Durukan tarafından yürütülen 'Kars'ta yöre halkının gastronomi turizmine katkısı' konulu projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Arzu Durukan ve Rotinda Çağdaş projeyi tanıttı. Toplantıya, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Toptaş, projenin uygulandığı Yusuf Paşa Mahallesinde faaliyet gösteren restoran işletmecileri ve ilgili STK temsilcileri katıldı.

Arzu Durukan, proje ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Farklı etnik gurupların yemek alışkanlıkları üzerine bir tez hazırladım ve akademik yayınlarda çıktı. Daha sonra üniversitem tarafından TÜBİTAK'tan bir araştırma projesi önerisi geldi. Yine Kars'ta çalışayım dedim ve TÜBİTAK'a bu projeyi yazdım. Başlığımız 'Kars'ta Yöre Halkının Gastronomi Turizmine Katkısı Belirleniyor' oldu. Sahada araştırmalar yaptık ve sorunlar tespit ettik. Çünkü gastronomi turizmi çok büyük bir zincir. Eğer Kars'ta gastronomi turizmi güçlenirse biz de çok mutlu oluruz. Ara elaman sıkıntısı var. Restoranlarda çalışan garson yetiştirme konusunda sorunlar var. 'İşi öğrendim' deyip çekip gidiyorlar veya genç kuşak çabuk sıkılıyorlar. veya işi öğrendim zannedip gidiyor. Kendisine restoran açıyor. Daha sonra başarısız oluyor. Başarısızlıkları da işyeri sahiplerini olumsuz etkiliyor. Kısacası restoran çalışma yaptığımız Yusuf Paşa Mahallesinde faaliyet gösteren restoran sahipleri eleman sıkıntısından bahsettiler. Restoran işletmecileriyle konuşmaya çalıştık. Menüler üzerinde yöresel yemekler var. Ama bunun dışında dünya yemekleri ve Kars dışında mutfaklardan da yemekler de var. Daha önce Kars'ta yayınlanan akademik yayınlarda bulunan, beni ailemden bildiğim birçok yemek var ki; menülerde hiç rastlamıyoruz. ve neden yok diye sorduğumuzda o yemekleri yapmanın çok zor olduğunu söylediler. Bunları yapacak eleman sıkıntısı yaşadıklarını da söylediler. Aslında bu yemeklerin çoğunluğunu kadınların yapmakta olduğunu da bir sorun olarak tespit ettik."

Kars\'ta yöre halkının gastronomi turizmine katkısı projesi tanıtıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars'ta yöre halkının gastronomi turizmine katkısı projesi tanıtıldı - Son Dakika

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