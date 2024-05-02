Kars Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Eylem Yaptı

Yerel

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Filistin için yapılan eylemlere Kars'ta üniversitesi öğrencilerinden destek geldi.

Kampus içerisinde çadır kuran öğrenciler, burada Gazze dayanışması için nöbet tutacaklarını açıkladı.

Üniversite öğrencileri adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Öğrencileri Temsilcisi Muhammed İkbal Gül, " İsrail'in kanlı terör eylemlerinin başladığı ilk günden beri tüm dünyada Siyonist rejimin işlediği vahşetlere karşı halk kitlelerinin katıldığı gösterilerle insani tepkiler ortaya konulmuştur. Son olarak ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenci ve akademisyenler Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD'de bulunan üniveristelerde başlayan ve 'Kampus İntifadası' olarak ifade edilen eylemler, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelere de yayılarak küresel bir tepki haline dönüşmüştür" dedi.

Gül, "Bizlerde burada bu onurlu tepkiye desteğimizi ilan ediyoruz. İsrail tarafından Gazze'de yapılan sistemli soykırıma karşı durmak adına insanlığın sesi olarak demokratik tepkilerini ortaya koyan öğrenci ve akademisyenleri selamlıyor ve üniversite öğrenci ve akademisyenleri olarak kendileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri yapılan basın açıklamasının ardından kampus içerisinde kurulan çadırlarda nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler hafta sonu da İsrail'e teki yürüyüşü gerçekleştirecek. - KARS