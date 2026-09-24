Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, pano sökümünde kabloların açıkta kaldığını söyledi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince reklam panolarının hukuka aykırı şekilde söküldüğünü savunarak, sökümler sırasında elektrik kablolarının kesilerek yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda açıkta bırakıldığını söyledi. Ünsal, "Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Diğer ilçelere nasıl uygulanıyorsa bize de aynı uygulamanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, son günlerde yaşanan gelişmeler ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Zübeyde Hanım Nikah Sarayı üzerindeki Restoran'da basın toplantısı düzenledi. Ünsal, kamuoyunda yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, reklam panolarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan sürece ilişkin bazı belgeler paylaştı.

"SÜREÇ BÜYÜKŞEHİR'İN RUTİN DENETİMLERİYLE BAŞLAMADI"

Sürecin Büyükşehir Belediyesi'nin rutin denetimleriyle başlamadığını belirten Ünsal, 13 Şubat 2026'da Vizyon Kent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu söyledi.

Başvurudan dört gün sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Belediyesi'ne yazı gönderdiğini belirten Ünsal, "Biz panoların 3 bin 701 ünite ile sınırlı olduğunu açıkça yazıyoruz ve panoların birlikte incelenmesi için ortak bir heyet kurulmasını öneriyoruz. Bu yazımıza 23 Şubat 2026'da yaptığımız başvuruya hiçbir cevap verilmedi ve süreç bu şekilde başladı. Bu noktada bilmeniz gereken bir detay daha var. Kent Vizyon Şirketi ile Vizyon Kent Medya Anonim Şirketi arasında 28 Mayıs 2021'de bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşme ile Kent Vizyon Şirketi'nin tasarrufundaki 327 reklam ünitesinin işletme hakkı Vizyon Kent'e verildi. Sözleşmenin yapıldığı tarihte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı ve Kent Vizyon Şirketi'nin yönetim kurulundaydı. Bugün şikayette bulunan Vizyon Kent ile 2021'de Karşıyaka'yla anlaşma yapan Kent Vizyon, Vizyon Kent Büyükşehir'le yaptı, Karşıyaka'yla 2021'de Kent Vizyon yaptı. Aynı grubun şirketleri. Dolayısıyla tartışmanın temel sorunlarından biri bu. Aynı hukuki statüdeki reklam ünitelerinden bir bölümü aynı grubun şirketi tarafından işletilirken sorun gözükmüyor. Bir şirkete bu işi verdik ve grup dışında kalan panolar bugün birdenbire hukuka aykırı bulunuyor" dedi.

"20 AYRI İHTARNAME VE 20 AYRI İDARİ PARA CEZASI DÜZENLENDİ"

Geçen hafta yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"14 Eylül 2026'da Büyükşehir Zabıta Birimleri, Kent Vizyon Şirketi'ne ait 20 demirbaş için aynı gün içinde 20 ayrı ihtarname ve 20 ayrı idari para cezası düzenledi. İhtarnamelerde, burası çok önemli, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesine dayanıldı. ve birkaç gün içinde toplaması gerektiğine yönelik olarak da 'derhal' yazıldı. Ertesi gün panolar sökülmeye başlandı. Hemen akabinde, yani bizim hukuki başvuru yollarımız tarafımızca fiilen kullanılmadan ilk gün 6 tane ünite kaldırıldı. 6 tane derken tek pano düşünmeyin; bazen yan yana birkaç pano da olabiliyor. Daha sonra daha ciddi bir gelişme yaşandı. Bir gün sonra Büyükşehir ekipleri, hakkında hiçbir ihtarname veya para cezası bulunmayan başka reklam ünitelerini de söktüler. Bir gün sonra. ve bu panolar hakkında herhangi bir ihtar yok. İtiraz ettik. Sahadaki görevliler de 'İhtar olmaya gerek yok, ihtar vermemize gerek yok' dediler. Hukuki dayanak, encümen kararı, makam oluru veya iş emri istedik. Bunların bir kısmı sahada gösterilmedi. Bu hususları da kolluk ve belediye görevlilerimiz tutanak altına aldılar.

Şimdi biz bu uygulamanın ve müdahalenin hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Neden? Onu açıklamak istiyorum. Çok basit aslında. Birincisi, Büyükşehir bu işlemi tesis etmek için Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesine dayanıyor. Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi ne diyor? Bu madde, afiş asma başlığı altında bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asılmasını kapsıyor. Oysa tartıştığımız şey bez değil, kağıt, afiş değil. Bunların yıllardır aynı yerde duran metal konstrüksiyonu, ankrajı ve elektrik tesisatı olan billboardlar ve totemler."

"AYNI DÜZENLEMELERİN KORUYUCU HÜKÜMLERİ UYGULANMADI"

İkinci konu var. Eğer bu Kabahatler Kanunu uygulanmayıp Büyükşehir kendi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ni uyguluyorsa ki değil, uygulamıyor; uyguluyorsa bu yönetmelikte izinsiz uygulamalar için 7 günlük süre verilmesi öngörülüyor. Oysa bu usulde uygulanan sökümler Kabahatler Kanunu'na dayandırıldı. Üçüncüsü, ihtarnamelerde söküm masraflarının yüzde 20 fazlasıyla tahsil edileceği yazıyor. Bu usul de encümen kararına ve söküm için bir süre verilmesine dayanan ayrı bir usul. Bu usulün uygulandığını görmedik.

Kısaca itirazımızın ne olduğunu anlatayım. Büyükşehir Belediyesi bir kanundan cezai etkisini, başka bir kanundan yüzde 20 masraf yükümlülüğünü, yönetmelikten söküm yetkisini almış fakat aynı düzenlemelerin vatandaşı ve şirketi koruyan süre, usul ve karar mekanizmalarını uygulamamış. Biz bu tavrı çok adaletsiz buluyoruz. Onun için de itiraz ettik. Bu tür uygulamalar daha önce olmuş ve İzmir mahkemeleri tarafından haksız bulunmuş, emsal kararlarla işlemler durdurulmuş daha önceki senelerde. Mahkemeler, reklam totemlerinin yapı niteliğinde olduğunu, kaldırılma işlerinin ancak İmar Kanunu'nun öngördüğü usulle, yani yerinde tespit, süre verilmesi ve encümen kararlarıyla yapılabileceğine; İlan Reklam Yönetmeliği'nin tek başına söküm dayanağı olmayacağına ve yasal dayanağı içermeyen ihtarnamenin hukuka aykırı olduğuna önceki uygulamalarda karar vermişler. Yani Büyükşehir Belediyesi daha önce defalarca mahkemeler tarafından hukuka aykırı bulunan uygulamayı bugün yeniden, daha sert bir biçimde sadece Karşıyaka'da hayata geçiriyor."

"SÖKÜMLER ÇOK TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI"

Reklam panolarının söküm şekline de değinen Ünsal, "Aslında burada gözden kaçan çok çok önemli bir konu var. Sökümler sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda çok da tehlikeli. Şimdi bizim demirbaşları sökerken altındaki vidaları söküp de yerinden kaldırmadılar. Onları ayaklarından kestiler. Bunların içinde elektrik var. Ayaklarından keserlerken elektrik kablolarını da kestiler. ve Büyükşehir ekipleri elektrik altlarını usulüne uygun biçimde iptal etmeden kabloları kesti. Kesilen uçlar yaya trafiğinin içinde açıkta ve yalıtımsız bırakıldı. Biz tabii bunlara daha sonra müdahale ettik. Tamamının videolarını çektik. Ciddi anlamda elektrik çarpması riski yaratıldı. Yani değer miydi arkadaşlar bunu yapmaya, bu kadar riski almaya? Hepsine müdahale etmeye çalıştık. Üç yerde direkt elektrik sokak aydınlatmasına bağlıydı ve onu gözden kaçırmışız. İyi ki o akşam hiç kimseye bir şey olmadı. Bu kadar tehlikeli bir şeyi yapmaya değmeyecek bir şeydi bu" dedi.

"BİZ BİR AYRICALIK İSTEMİYORUZ"

Karşıyaka Belediyesi olarak ayrıcalık talep etmediklerini belirten Ünsal, "Biz bir ayrıcalık istemiyoruz arkadaşlar. Başka, ben metropol İzmirimizde diğer ilçelere baktım. Kendi görebildiğim bir söküm yok. Biz aynı şekilde diğer ilçelere uygulanıyorsak biz de onu istiyoruz. Uygulamaların adil ve tutarlı olmasını bekliyoruz. Karşıyaka'da yaşayan vatandaşların, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan personelin burada yaşamaktan memnun olmasını istiyorum. Tek yapmaya çalıştığım, tek verdiğim mücadele bununla ilgili. Ben herhangi bir konunun siyasi iletişimine de karşıyım. Ama niçin böyle olduğuna açıkçası bunu bilmiyorum" diye konuştu.

"SEÇİLDİĞİM YERDEYİM, KONUMUMU KORUYORUM"

AK Parti'den teklif gelmediğini söyleyen Ünsal, "Şimdi böyle de arada bir gündeme geliyor ama Ceyda Hanım'ın bir İzmir milletvekili olarak hükümetle olan ilişkilerinde bize yardımcı olması, bir milletvekili olarak kendisi de böyle bir yardımda bulunmak istiyor. Tabii ki bize yardımını uzatması bizim için de önemli ama hiç bana böyle bir teklif gelmedi.

Öncelikle Karşıyaka Belediyesi'nin yükünü azaltmak, işçisiyle, memuruyla, vatandaşıyla burada mutlu bir Karşıyaka tablosu oluşturmak seçildiğim yerdeyim, konumumu koruyorum" dedi.