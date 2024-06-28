Kartal Belediyesi Elektrik Altyapısını Yenilemek İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Elektrik Altyapısını Yenilemek İçin Çalışmalara Başladı

Kartal Belediyesi Elektrik Altyapısını Yenilemek İçin Çalışmalara Başladı

Kartal Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan noktalarda enerji kalitesini yükselterek gerilim düşümünden kaynaklı arızaların ve kesintilerin önüne geçmek amacıyla elektrik altyapısını yenilemek için çalışmalara başladı. Başlatılan çalışmayla belirlenen yerlerde; elektrik hatları güçlendirilecek, trafo yapım çalışmasının yanı sıra; caddelerde örümcek ağına dönen elektrik kabloları ise yer altına alınacak.

28.06.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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Kartal Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan noktalarında enerji kalitesini yükselterek gerilim düşümünden kaynaklı arızaların ve kesintilerin önüne geçmek amacıyla elektrik altyapısını yenilemek için kolları sıvadı. Başlatılan çalışmayla belirlenen yerlerde; elektrik hatları güçlendirilecek, trafo yapım çalışmasının yanı sıra; caddelerde örümcek ağına dönen elektrik kabloları ise yer altına alınacak.

İlçenin bazı bölgelerinde aşırı yüklenmeden dolayı sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı meydana gelen şikayetleri dikkate alan Kartal Belediyesi, sorunların çözümü için düğmeye bastı. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş) Kartal'ın Kordonboyu, Orhantepe ve Cevizli mahallelerinde önemli bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı noktada elektrik altyapısını tamamen yenilemek amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Elektrik kesintilerine son; trafo merkezi inşa edilecek, enerji hatları yenilenecek

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün her aşamasını sıkı bir şekilde kontrol ettiği çalışmalarda, Tekel Caddesi üzerinde yer altından da yeni bir elektrik hattı geçiriliyor. Bölgedeki eski Tekel depolarının olduğu alana taşınacağı öğrenilen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ek binalarının, enerji ihtiyacı için bir trafo merkezinin inşasını da içeren çalışmalarda bölgedeki enerji hatları da yenileniyor. Tekel Caddesi ve 30 Ağustos Caddesi boyunca kazılan kanallar ile daha yüksek voltaj değerlerine sahip enerji nakil hatları yerleştiriliyor. Yaya ve araç trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen çalışma ile bölge halkının elektrik kesintisi şikayetleri sona erecek.

Hava hatlarının yer altına alınması ile Saraylar ve Hacılar Caddeleri modern ve ışıl ışıl olacak

Elektrik altyapısı ile ilgili çalışmaların sürdüğü diğer iki önemli cadde ise Cevizli Mahallesi'nde yer alıyor. Kronik bir hal alan ve adeta örümcek ağını andıran elektrik hatlarının direklerin üzerinde yer aldığı Saraylar ve Hacılar caddelerinde kanal kazan ekipler, hava hatlarını yer altına alıyor. Mahalle halkının ve muhtarın talebi üzerine başlatılan çalışmada, eskiyen ve tehlike arz eden eski beton ile demir direkler kaldırılarak muhtemel kazaların önüne geçilmiş oluyor. Kartal Belediyesi'nin girişimi ile başlatılan çalışmada ayrıca her iki caddeye de paslanmaya karşı galvaniz kaplı estetik olarak daha modern bir görünüme sahip olan aydınlatma direkleri konulacak. Her iki caddenin de ışıl ışıl bir görünüme kavuşacağı çalışmalar sonunda caddedeki ticaretin de yükselmesi hedefleniyor. Yaklaşık 1 ay daha sürmesi planlanan çalışmalar sonucunda 4 caddede toplam 3 kilometrelik hat döşenmiş olacak. Açılan kanalların önce karo plakaları sonra beton ve asfalt ile kapatıldığı çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemleri de alınıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Elektrik Altyapısını Yenilemek İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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