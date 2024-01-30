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Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 yendi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 yendi

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 2023-2024 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol 1. Ligi'nin ilk karşılaşmasında Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti. Heyecan dolu geçen müsabakada Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın sonunda zaferi kutlayan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları, engelleri aşarak başarıya ulaşmanın gücünü bir kez daha gösterdi.

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nü 6-0 yendi
30.01.2024 - 11:00,
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Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 2023-2024 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol 1. Ligi'nin ilk karşılaşmasında, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü, 6-0'lık skorla yendi.

Bursa Vatan Stadyumu'nda oynanan müsabakada, heyecan dolu anlar yaşandı. Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, maçın ilk yarısını 4-0'lık skorla tamamladı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında, iki taraf da kıyasıya mücadele ederken, maçın sonunda gülen taraf, 6-0'lık skorla Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşmanın sonunda, Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları, sezonun ilk karşılaşmasında kazandıkları zaferi doyasıya kutladı.

"ENGELLERİ AŞARAK, BAŞARIYA ULAŞABİLECEĞİMİZİ GÖSTERİYORSUNUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sezonun ilk karşılaşmasından galibiyetle dönen oyuncuları tebrik ederek, şunları söyledi:

"Oyunun her anında sergilediğiniz mücadele ve azim, sadece sahadaki yeteneklerinizi değil, aynı zamanda içinizdeki büyük ruhu da yansıttı. Bu zafer, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda birlikte geçirilen zorlu antrenmanların ve fedakarlıkların bir ürünü.

Sizlerin sahadaki performansı, Kartal Belediyesi'nin gurur kaynağıdır. Kazandığınız bu zaferle birlikte, sadece futbol sahalarında değil, aynı zamanda engelleri aşarak yaşamın her alanında başarıya ulaşabileceğimizi bir kez daha gösterdiniz. Bu başarı aynı zamanda teknik ekibin, yöneticilerin ve destek veren herkesin emeğiyle mümkün oldu. Bu sezon, birlikte daha birçok zafer ve başarıya imza atacağımıza inancım tam. Hep birlikte, engelleri aşarak, başarıya ulaşmanın ne kadar güçlü bir duygu olduğunu bir kez daha gösterelim."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 yendi - Son Dakika
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