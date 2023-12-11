Kartal Belediyesi\'ne Bağlı Kreş Öğrencilerinden \'İnsan Hakları ve Demokrasi\' Mesajı

Kartal Belediyesi kreşleri, "10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası" dolayısıyla düzenlenen renkli etkinliklere sahne oldu. Kreşli minikler, düzenledikleri gösteri ve yarışmalarla insan hakları ve demokrasinin en güzel örneklerini sergiledi.

Irk, dil ve din ayrımı gözetmeden bütün insanların temel haklarını beyan eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi dolayısıyla, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı Soğanlık Orta Mahalle ve Uğur Mumcu kreşlerinde çeşitli etkinlikler organize edildi.

OY KULLANARAK SINIF BAŞKANLARINI VE YARDIMCILARINI SEÇTİLER

Her iki kreşte de minikler bu güne özel hazırlamış oldukları görsel şovlarını sergiledi. Özenle hazırladıkları pankart ve resimler ile bu anlamlı haftaya dikkat çeken çocuklar, oy kullanarak sınıf başkanlarını ve yardımcılarını seçtiler.

Demokrasiyi bu şekilde uygulamalı olarak yaşayan minikler, seçimler sırasında kıyasıya yarıştı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars'ı da soru yağmuruna tutan çocuklar, hem belediyenin işleyişi hem de yerel seçimlerle ilgili merak ettikleri konuları Kars'a yönlendirdi.

Dr. Dilek Kars ise öğrencilerin derslerde fikirlerinin sorulmasının ve oylama yapılmasının demokrasinin içindeki kavramlar olduğunun belirterek herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi gerektiğinin altını çizdi.

DEMOKRASİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN KARTAL BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ

Kreşli miniklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde 2020 yılında kurdukları Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nden bahseden Kars, "Kartal Belediyesi'nde sizler de yönetimde söz sahibisiniz. Başkanımız sizin için Çocuk Meclisi'ni kurdu. Çocuk odaklı programlar ve çok farklı fikirler çıkıyor bu mecliste. Hatta arkadaşlarınızın ve sizlerin sunduğu bazı projeleri gerçekleştirdik, bazıları da değerlendiriliyor. Bu meclisten çıkan her fikir bizim için çok değerli ve yaratıcı. Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nde siz ve arkadaşlarınız, demokrasinin en güzel örneklerini veriyorsunuz." dedi.

Ziyaretlerin sonunda kreş öğrencileri, kendi hazırladıkları çiçekleri Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç'a takdim ettiler.