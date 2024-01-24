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Kartal Belediyesi ve ADD, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'yu Anma Toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi ve ADD, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'yu Anma Toplantısı düzenledi

Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şubesi, Adalet ve Demokrasi Haftası'nda, Emekli Amiral Türker Ertürk ve Gazeteci-Yazar Gürkan Hacır'ın konuşmacılığında, 'Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'yu Anma Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy'un yaşamı ve Türk aydınlanmasına sağladıkları katkılar ele alındı.

Kartal Belediyesi ve ADD, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu\'yu Anma Toplantısı düzenledi
24.01.2024 - 10:21,
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Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şubesi, Adalet ve Demokrasi Haftası'nda, Emekli Amiral Türker Ertürk ve Gazeteci-Yazar Gürkan Hacır'ın konuşmacılığında, 'Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'yu Anma Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerini kapsayan 24 Ocak - 31 Ocak günleri arasındaki haftanın 'Adalet ve Demokrasi Haftası' olarak kabul edilmesinin 31'inci yılında, Cumhuriyet aydınları Kartal'da anıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide, Emekli Amiral Türker Ertürk ve Gazeteci-Yazar Gürkan Hacır, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'nun yaşamı ile Türk aydınlanmasına ve demokrasisine sağladıkları katkıları ele aldı. Konuşmacılar, aynı zamanda Mumcu ve Aksoy'un yaşamı üzerinden, yakın tarihi ve Türkiye'yi gelecekte bekleyen tehlikeleri değerlendirdi.

UĞUR MUMCU GELECEKLER NESİLLERE İLHAM OLUYOR

Gazeteci-yazar Gürkan Hacır, konuşmasında Uğur Mumcu'nun Türk basın tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu kaydederek, yaşam hikayesinin gelecek nesillere ilham olmaya devam edeceğini belirtti. Hacır, Türkiye'nin demokrasi kültürüne gazeteci olarak en büyük katkıyı, Mumcu'nun kaleme aldığı eserler ile sağladığını kaydetti.

Konuşmasının devamında, dünya siyasetinin artık tek kutuplu olmaktan uzak olduğunu ve Kemalist aydınların artık bu bağlamda yeni değerlendirmeler yapmak zorunda olduklarını ifade eden Gürkan Hacır, Atatürk'ün, 'muasır medeniyetler' tanımında sadece batı coğrafyasının yer almadığının anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

DEMOKRASİ İÇİN BEDELLER ÖDENDİ

Emekli Amiral Türker Ertürk ise konuşmasında, batı coğrafyasına kıyasla Türkiye'nin aydınlanma sürecini ele aldı. Prof. Dr. Muammer Aksoy gibi, demokrasinin gelişmesi için büyük bedeller ödendiğinin altını çizen Ertürk, Atatürk'ün laik ve demokratik Cumhuriyet devrimlerinin öneminin günümüz Türkiye'sinde daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Söyleşi sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, konuşmacılara çiçek takdim etti. Dr. Dilek Kars, Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy'u özlem ve saygıyla andıklarını belirterek, konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi ve ADD, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'yu Anma Toplantısı düzenledi - Son Dakika


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