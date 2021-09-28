Kartal Kitap Fuarı İlber Ortaylı'yı ağırladı - Son Dakika

Kartal Kitap Fuarı İlber Ortaylı'yı ağırladı

İlber Ortaylı Kartal Kitap Fuarında okurlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından organize edilen Kartal Kitap Fuarının 3. gün konuğu tarihçi yazar İlber Ortaylı oldu. Fuarda söyleşi gerçekleştiren Ortaylı'ya okurları yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliği yaptığı ve toplam 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarında, tanınan şair, yazar, sanatçı, yayıncı ve edebiyatseverler, söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinlikleriyle ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kartal Kitap Fuarının 3. gününde konuğu tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Tarihçi yazar Ortaylı'ya okurları tarafından yoğun ilgi vardı. Ortaylı yaptığı söyleşide Türk gazeteci, II. Meşrutiyet döneminin ve Yüzellilikler arasında sürgün edilen Refi Cevat Ulunay'ın hayatına, değinerek Ulunay'ın Kartal'da yaşadığını söyledi. Türk dili ve kültürü hakkında da konuşan Ortaylı, "Bizim kültürel savaşımız en büyük savaştır. Bunun farkında değil bazı insanlar, Burada endüstriyel bir sınıf savaşı yok." dedi.

"İlber hocayı Kartal'da ağırlamış olmaktan mutluyuz"

Fuarda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İlber Ortaylı'yı Kartal'da ağırlamaktan memnun olduklarını vurguladı. Yüksel, "Sevgili Kartallılar, sevgili konuklar sizin adınıza sevgili hocama çok teşekkür ediyorum. İlber hocamızı Kartal'da ağırlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kitap fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz Sayın İlber hocama çok teşekkür ediyorum. Kültür sanat faaliyetleri hızla devam edecek. Tabii hocamızdan öğrendiklerimiz de duyduklarımızı da daha ileriye taşıyabilmek için daha çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Dilimize de sahip çıkacağız. Türk Dil Kurumunun önemine, güzel Türkçe konuşmayı ve bunun önemini anlayacağız, ve anlatacağız. Bütün katkıları için hocama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ortaylı'nın saat 16.00'da başlayan söyleşisi saat 16.45'te sona erdi. Fuarda konuşan Ortaylı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden Kartal'ı simgeleyen kartal heykeli aldı.

"Pandemi dolayısıyla bu tarz etkinliklere aç kaldık"

Fuara gelen okurlardan Esra Güneş fuardan memnun kaldıklarını söyledi. Güneş, "Pandemi dolayısıyla bu tarz etkinliklere aç kaldık. Biz özellikle Kartal'da uzun yıllardır tiyatro ile ilgilenen bir ekibiz. Hocamız da burada sağ olsun bunlar tabii ki olması gereken etkinlikler en çok da ihtiyaç duyduğumuz etkinlikler o yüzden de uzun zaman sonrası yapılması çok güzel ve hepimizin sevdiği insanlar burada onları gelip dinlemek bizim için gerçekten iyi oldu. Tekrardan hayatın normale dönmesi en çok da kitapları özleyenler için çok güzel " diye konuştu.

"Biz Kartallılar olarak çok mutluyuz ve keyif alıyoruz."

Fuara gelen bir diğer okur Murat Gemlik ise, "Uzun süredir özlediğimiz faaliyetler, Böyle güzel etkinlikler yapılması açıkçası bizi mutlu ediyor. Özlemiştik hem de çok sevdiğimiz yazarları dinleme şansımız oluyor. Biz Kartallılar olarak çok mutluyuz ve keyif alıyoruz" dedi.