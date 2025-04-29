Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Tolga Öner Atandı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevine İnşaat Mühendisi Tolga Öner atandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yeni Fen İşleri Müdürü Tolga Öner'i tebrik ederek, "Kartepe'miz için çalışan, üreten her arkadaşımız bizim için çok kıymetli. Tolga Bey'in bilgi birikimi ve tecrübesiyle Kartepe'mize önemli hizmetler kazandıracağına inanıyorum. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ