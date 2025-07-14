Kayıp Kedi Pars Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Kedi Pars Bulundu

Kayıp Kedi Pars Bulundu
14.07.2025 14:04
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Zülfi Satar, kaybolan kedisi Pars'a günler sonra kavuştu, duygusal anlar yaşadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Zülfi Satar, 22 Haziran'da kaybolan "Pars" isimli sağır Ankara kedisini günler sonra buldu. Bir vatandaş tarafından evine yakın yerde bulunan kedisine kavuşan Satar, bu kez mutluluk gözyaşları döktü.

Gölcük'te yaşayan evli ve bir çocuk babası Zülfi Satar (46), ailesinin parçası olarak gördüğü "Pars" isimli Ankara kedisini 22 Haziran'da evinin önünden kaybetti. Sağır olan kedisini bulmak için günlerce sokak sokak gezen ve gözyaşlarıyla çevreden yardım isteyen Satar'ın bu çağrısı yanıtsız kalmadı. Pars, duyarlı bir vatandaş sayesinde Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulundu. Günler sonra kedisine kavuşan Satar, bu kez sevinç gözyaşları döktü.

Ayrıca Zülfi Satar, daha önce kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıklamıştı. Ancak Pars'ı bulan vatandaşın bu ödülü kabul etmediği öğrenildi.

"Şu an kelimeler dudaklarımda, yüreğimde"

Duygularını anlatan Satar, "Şu an kelimeler ağzımda, dudaklarımda, yüreğimde. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Dün gece sabaha kadar uyumadım. Gelen ihbardan sonra sabaha kadar onu aradım. Çok yeri aradım ama şu an ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. İnanın, anlatacak kelime yok. Bu duyguyu anlatmaya kelime yok. Çok özlemişim. O kadar mutluyum ki" dedi.

"Pars'ı görünce yığıldım"

Satar, kayıp haberi üzerine Adem Güven isimli vatandaşın kendisini aramasıyla umutlarının yeniden yeşerdiğini söyleyerek, "Bir heyecanla gittim. 'Abi hiçbir yerde arama, kedin bende' dedi. Haberlerden görmüş. Gittim, kediyi gösterdi. O an bilmiyorum, yığıldığımı hatırlıyorum en son. Çökmüşüm. Kediyi kucağıma getirmiş. Ağlamak mı, hıçkırık mı, sevinç mi, mutluluk mu, nasıl bir şey olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şu an hala titriyorum. Elim, ayağım hala titriyor. Ama kadar mutluyum ki" diye konuştu.

"Bu kokuyu almam gerekiyordu"

Pars'ı aradığı süreçte Türkiye'nin dört bir yanından destek telefonları aldığını belirten Satar, "Sayenizde o kadar çok ihbar geldi ki. Çok kişi aradı. Ankara'dan bile arayan oldu. Bir kişi 'Kedin Ankara'ya gelmiş olabilir mi? Biz de bulduk aynısını' dedi. Dün birçok yere gittim. Değirmendere'ye gittim, İzmit'te birkaç yere gittim, cami avlularına gittim, hepsine baktım. Fotoğraf atıyorlar. Fotoğraflarda gerçekten çok benziyor kediler birbirlerine. Canlı görmem gerekiyor, bu kokuyu almam gerekiyordu ama bu sabah bu kokuyu aldım. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesi benim" şeklinde konuştu.

"Dişi kırılmış"

Kedisinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Satar, "Veteriner hekime götürdüm. Herhangi bir problemi yok. Stresi biraz geçtikten sonra dış bakımı yapılacak. Dış bakımını yapıp, tüylerini, vücudunu temizleyip, aşısını yapıp ondan sonra evimize geçeceğiz. Dişinin bir tanesinde kırık var. Kolay değil, kaç gündür sokaklarda. Vücuduna baktığınız zaman görürsünüz, herhangi bir eve alınmamış büyük ihtimalle, sokaklarda yaşamış. Evime de yakın bir yerde çıktı aslında" ifadelerini kullandı.

"Bana deli diyorlar"

Bu süreçte sosyal medyada bazı olumsuz yorumlarla da karşılaştığını aktaran Zülfi Satar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hayvan sevgisi olmayan insanların o şekilde yorum yapmasına hiç üzülmüyorum gerçekten. İçinde hayvan sevgisi yoksa o yazdığı yorumun bence hiçbir anlamı yok. Bana deli diyorlar. 'Sen kediyi ne kadar çok seviyorsun?' diyorlar. Sevemez miyim? Hayvan sevmek güzel bir şeydir. Sonuçta bu da bir can. Evimizdeki çocuğumuz gibi. Milyonlarca insan kedi bakıyor. Sevmeyebilirsiniz. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz, ben hiçbir şey demiyorum ama çok güzel yorum yapanlar da var. Çok arayan oldu. Çok duyarlı insanlar var. Dediğim gibi Ankara'dan, Eskişehir'den insanlar aradı. Kocaeli'nin birçok ilçesinden, Gebze'den arayanlar oldu ama kedim Gölcük'te çıktı. Sayenizde, yapmış olduğunuz haber sayesinde birçok insan ulaştı bana. Hepsine buradan minnettarlıklarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp Kedi Pars Bulundu - Son Dakika

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