Kayıp Kızının Hayvanlarıyla Yaşayan Baba - Son Dakika
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Yerel

Kayıp Kızının Hayvanlarıyla Yaşayan Baba

Depremde kızı İmran'ı kaybeden Kadir Aydoğdu, hayvan sevgisiyle yaşamına devam ediyor.

06.02.2025 20:10
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Depremde kızını kaybeden baba hayvan sevgisiyle hayata tutunuyor

Yitirdiği kızı İmran'ın hayvanlarına gözü gibi bakan Kadir Aydoğdu:

"Onun sayesinde hayvan sevgisini öğrendik"

ESKİŞEHİR - Adıyaman'da 6 Şubat depreminde otelde hayatını kaybeden 72 kişiden 25 yaşındaki İmran Aydoğdu'nun babası Kadir Aydoğdu, kızının köpeklerine ve sokakta beslediği kedilere gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde ilki saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, ikincisi ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, tur rehberliği yapan 25 yaşındaki İmran Aydoğdu ve beraberindeki 30 meslektaşı, şoförleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 26'sı çocuk, 9'u öğretmen olmak üzere 72 kişi, Adıyaman'da kaldıkları otelin yıkılması sonucu enkazda can verdi. Adıyaman'da 6 Şubat depreminde otelde hayatını kaybeden 72 kişiden 25 yaşındaki İmran Aydoğdu'nun babası Kadir Aydoğdu, önceden korktukları evlatlarının köpeklerine ve kedilerine baktıklarını, onlardan başka dayanağının olmadığını dile getirdi.

"Kızım onlar ölürse ben dayanamam onlardan önce öleyim derdi"

'Ben bir köpeğin yanından geçerken korkardım, şimdi ise köpekler yanımda yatıyor' diye belirten baba Kadir Aydoğdu, "6 Şubat depreminde kızım İmran Aydoğdu'yu rehber olması için gönderdiğimiz turda otelde depreme yakalandı ve vefat etti. Bizim istediğimiz cezayı almadılar. Ben bir köpeğin yanından geçerken havlamasından ya da saldırmasından korkardım, istemezdim. Kızım onlar ölürse ben dayanamam onlardan önce öleyim derdi. Onların acısına dayanamam diyordu. Tüm hayvanlara karşı bakış açım değişti. Şimdi köpekler yanımda yatıyor" dedi.

"Onun sayesinde hayvan sevgisini öğrendik"

Baba Kadir Aydoğdu, günün büyük kısmını kedi ve köpeklerle geçirdiğini ve kızları sayesinde hayvan sevgisini öğrendiğini şu şekilde ifade etti:

"Sabah, akşam onları gezmeye çıkarıyorum. Onlardan başka dayanağım kalmadı. Kızım vefat etmeden baktığımız yavrular vardı. Onun sayesinde hayvan sevgisini öğrendik. Onun sayesinde kedileri ve köpekleri sevdik. Yarıyıl tatilinde sabah 6 buçukta uyanıyorum, 7'ye kadar hazırlık yapıyorum. Köpekleri alıp Kanlıkavak Park'ında dolaşmaya çıkıyoruz. Gördüğüm kedileri beslemek için sırt çantama da kedi mamaları koyuyorum. Sabah turumuz 1-1 buçuk saat sürüyor. Eve dönünce onları temizliyorum, mamalarını veriyorum. Sonra kedilerle vakit geçiriyorum. Akşam ise tekrardan mamalarını verip 7'de tekrardan çıkıyoruz. Akşamları daha az dışarıda vakit geçiyoruz. Eve gelince kedilerin kumlarını temizliyorum, onlarla oynuyorum. Bütün gün kediler ve köpekler yanımda oluyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp Kızının Hayvanlarıyla Yaşayan Baba - Son Dakika

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