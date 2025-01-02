Kayıp Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayıp Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu

Kayıp Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu

Kütahya Tavşanlı'da kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, 3 gün sonra sağ olarak bulundu.

02.01.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olan vatandaş, 3 gün sonunda donmak üzereyken bulundu.

Tavşanlı ilçesinde 43 UK 642 plakalı otomobili ile kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma derneklerinin üyelerinin de desteğiyle aranıyordu. En son oğlu Ali Adıgüzel'e telefonla Çukurköy yakınlarında ormanlık alanda kaybolduğun söyleyen Hayrettin Adıgüzel 3 gün boyunca olabileceği her yerde arandı. İlk olarak dün sabah saatlerinde otomobiline ulaşılan Adıgüzel, bu sabah jandarma ekipleri tarafından Kayı köy yol ayrımı ile Devekayası köyü istikametine otomobilinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yatar şekilde bulundu. Hayrettin Adıgüzel 112 Acil servis personeli ile olay yerinde ilk sağlık kontrolleri sonrası sedyeye alınarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Yakınlarının da hastaneye akın ettiği Hayrettin Adıgüzel'in bilincinin açık olduğu ve doktorlar tarafından tedavine başlandığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.