Kayıp Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olan vatandaş, 3 gün sonunda donmak üzereyken bulundu.

Tavşanlı ilçesinde 43 UK 642 plakalı otomobili ile kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma derneklerinin üyelerinin de desteğiyle aranıyordu. En son oğlu Ali Adıgüzel'e telefonla Çukurköy yakınlarında ormanlık alanda kaybolduğun söyleyen Hayrettin Adıgüzel 3 gün boyunca olabileceği her yerde arandı. İlk olarak dün sabah saatlerinde otomobiline ulaşılan Adıgüzel, bu sabah jandarma ekipleri tarafından Kayı köy yol ayrımı ile Devekayası köyü istikametine otomobilinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yatar şekilde bulundu. Hayrettin Adıgüzel 112 Acil servis personeli ile olay yerinde ilk sağlık kontrolleri sonrası sedyeye alınarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Yakınlarının da hastaneye akın ettiği Hayrettin Adıgüzel'in bilincinin açık olduğu ve doktorlar tarafından tedavine başlandığı bildirildi. - KÜTAHYA