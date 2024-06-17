Kaymakam ve belediye başkanından bayram ziyaretleri

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Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma teşkilatlarıyla şehitliği ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ile Belediye Başkanı Eşref Mutlu, bayram vesilesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görev başındaki personelin bayramını kutladı. Ziyaret sırasında Kaymakam Uzun ile Belediye Başkanı Mutlu, emniyet ve jandarma personeliyle sohbet ederek onların bayramını tebrik etti. Emniyet ve jandarma personeli de bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaymak Mehmet Zahid Uzun, bayram süresince kentteki huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkürlerini ileterek, onların ve ailelerinin bayramını kutladı. - BİTLİS