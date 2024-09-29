Kayseri 1. Amatör Küme Başlıyor

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2024-2025 futbol sezonu Kayseri 1. Amatör Küme maçları 5- 6 Ekim tarihlerinde başlayacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, maçların bu hafta sonu başlayacağını dile getirerek takımlara uyarılarda bulundu.

Kayseri Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel, bu sezon 2 ayrı grupta 20 takımın mücadele edeceği Kayseri 1. Amatör Küme'nin 5-6 Ekim tarihlerinde başlatılacağını söyledi. Takımların tüm hazırlıklarını bu yönde tamamlamaları gerektiğinin altını çizen Yücel, "İlk haftanın maç programını 1 Ekim Salı günü kamuoyu ile paylaşacağız. Takımlarımız son hazırlıklarını yapsın. Bu sezon 2 ayrı grupta 20 takım ile oynanacak ligde centilmenliğin ön planda olduğu, futbol zevkinin yüksek bir lig olmasını temenni ediyoruz. Tam takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Bu sezon ligde A Grubu'nda Sindelhöyükspor, Güneşspor, Kocasinan Ülküspor, Kayseri Yolspor, Gaziosmanpaşaspor, Kalespor, Sarız Anadoluspor, Gültepespor, Yeni Erciyesspor, Kayseri Futbol Academy takımları yer alırken B Grubunda ise İncesu Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Belsinspor, Kocasinan Yemlihaspor, Sosun Birlikspor, Anadolu Yıldızları, Kayseri Simya Koleji, Altındağ Akkışlaspor, Buğdaylıspor ve Kayseri Ömürspor takımları mücadele edecek. Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezonda, gruplarında ilk sırayı alan takımlar bir üst lige çıkarken, ikinci bitiren takımlar ise Play-Off oynayacak ve 3 takım Süper Amatör Küme'ye yükselecek. Ligin ilk haftasının fikstürü ise şöyle:

"1. Hafta A Grubu

Kayseri Yolspor-Güneşspor, Kocasinan Ülküspor-Kalespor, Sindelhöyükspor-G.O.Paşaspor, K.Futbol Akademi-Yeni Erciyesspor, Gültepespor-Sarız Anadoluspor

1. Hafta B Grubu

Kocasinan Yemliha-T.Anayurtspor, Belsinspor-Anadolu Yıldızları, Altındağ Akkışlaspor-Simya Koleji, İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor, Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor." - KAYSERİ