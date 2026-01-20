Kayseri\'de Avrupa\'nın dikkatini çeken projeler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bilim ve sporu önceleyen proje, yatırım ve faaliyetlerinin meyvelerini uluslararası ölçekte alırken, Kayseri modeli belediyeciliği de Avrupa'ya tanıtarak başarısını tüm Avrupa ülkelerinde yankılandırıyor.

2024 ve 2025 yıllarını kapsayan son 2 yıllık süreçte uluslararası anlamda büyük başarılara imza atarak söz konusu başarılar istikametinde hizmet çıtasını yükselten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa düzeyinde bir belediyecilik faaliyeti sergilediğini gösterdi. Büyükşehir, spor kulvarındaki proje, yatırım ve çalışmaları dolayısıyla 2024 yılında Altın Bayrak alarak Avrupa Spor Şehri ünvanını hak eden Kayseri'yi spor şehri yaptı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından şehri bir adım daha öteye taşıyarak 'Dünya Spor Başkenti' olma hedefiyle Estonya'nın başkenti Tallinn'de resmi başvuruda bulundu. Öte yandan yine Avrupa genelinden 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği Avrupa Parlamentosu'nda ACES Europe tarafından gerçekleştirilen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'En Aktif Belediye Ödülü'ne layık görülerek spor konusundaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Büyükkılıç ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri geleceğe hazırlayan akıllı şehircilik projeleriyle Türkiye'de ilk 5'te yer alırken, bu başarının sınırları Türkiye'yi de aşarak Avrupa'ya ulaştı. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'PVSmile' projesi, Horizon Europe'ta tam puanla kabul edildi, böylece uluslararası ölçekte büyük bir başarıya imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin 10 farklı ülkeden 28 kamu kurumu ve özel sektör paydaşının katılımıyla hazırlanan ve 'PVSmile' adını taşıyan proje, Avrupa Birliği'nin en prestijli ve rekabetçi araştırma-inovasyon programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında olağanüstü bir başarı elde etti. 'Gelişen-Yenileyen Avrupa' mottosuyla hazırlanan PVSmile Projesi kapsamında geliştirilen Tarımsal GES (Güneş Enerjisi Santrali) yaklaşımı, Avrupa Birliği'nin en geniş katılımlı ve en yoğun rekabete sahip çağrılarından birinde örnek bir model olarak sunuldu. Horizon Europe çerçevesinde açılan ve yalnızca tek projenin destekleneceği bu çağrıda PVSmile Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 15 üzerinden 15 (tam puan) alarak kabul edildi. Bu önemli başarıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çağrıda Türkiye'den destek almaya hak kazanan tek kurum oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece spor ve akıllı şehircilik projeleriyle değil, diğer alanlardaki başarılarıyla da Avrupa'nın ilgisini çekiyor. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği'nin öncülüğünde kurulan Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Merkezi'nin açılmasına katkı sağlanırken, Kayseri'nin tarihi Saat Kulesi'nde gerçekleştirilen bu önemli açılış Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen birçok kişiyi Kayseri'ye çekiyor. Kayseri'nin turistik cazibesi de giderek artıyor. Erciyes Kayak Merkezi, Bulgaristan, Romanya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımlı bisiklet sistemi Kaybis, Fransa ve Azerbaycan'dan gelen çevre aktivistleri tarafından tam not aldı. Kayseri'nin Avrupa'da tanınırlığı her geçen gün artıyor. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda Avrupa'dan gelen atletler Kayseri sokaklarında koşarken, Başkan Büyükkılıç'ın destekleriyle hazırlanan 7,7 milyon yıllık fosillerin sergisi de Avrupa Birliği büyükelçilerini kendine hayran bıraktı.

Kayseri'nin bu başarıları, sadece bir şehrin gelişim sürecini değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki yerini de güçlendiriyor. Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde yapılan bu vizyoner projeler, Kayseri'yi Avrupa'da tanınan ve takdir edilen bir şehir haline getirdi. - KAYSERİ