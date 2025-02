Kayseri Belediyesi\'nden İşçilerin Haklarına İlişkin Açıklama

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; işçilerin iş bırakma eylemi ile ilgili olarak; "Zamanı geldiğinde işçilerin hakları her zaman olduğu gibi yine verilecektir" denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi, işçi dostu bir belediye anlayışıyla, her zaman en değerli varlığımız olan çalışanlarımızla birlikte, büyük bir özveri ve emekle şehrimize hizmet etmenin onurunu taşıyoruz. Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi gereği çalışanlarımızın hak ettikleri maaş ve sosyal hakları düzenlenmiştir. Düzenlenen bu toplu iş sözleşmesinden dolayı işçilerimize ödememiz gereken herhangi bir sorumluluğumuz ve borcumuz yoktur. Zamanı geldiğinde hakları her zaman olduğu gibi yine verilecektir. Ancak bazı art niyetli kişilerin yaklaşımı ile işçilerimizde kafa karışıklığı oluşturmak istenmektedir. Bunu da istismar edenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. İşçilerimizin alın teri bizim için önemlidir." - KAYSERİ