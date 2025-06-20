Kayseri Bilim Merkezi, Talas\'ta ilkokul öğrencilerine bilim rüzgarı estirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanındaki önemli yatırımı olan Kayseri Bilim Merkezi, Talas'taki Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu'nda karne şenliği kapsamında öğrencilere unutulmaz deneyler ve robotik eğitimler sundu.

TÜBİTAK destekli Türkiye'nin sayılı bilim merkezlerinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturma misyonunu bir kez daha hayata geçirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikle öğrencilere bilimin büyülü dünyasını açtı.

Temel robotik ve kodlama becerileri öğretildi

Karne şenliği kapsamında Öğrencilerin bilime olan merakını canlı tutmak amacıyla köpüklü el yakma ve fildişi macunu gibi heyecan verici gösteri deneyleri yapıldı. Aynı zamanda Robo Arena etkinliği ile miniklere Mbot robotlarla temel robotik ve kodlama becerileri eğlenceli ve uygulamalı olarak öğretildi.

Etkinlikte ayrıca TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri dağıtılarak, bilim tutkunlarının keşif yolculuğu desteklendi.

Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdürü Kezban Eskitürk, Kayseri Bilim Merkezi ekibine ve eğitmenlerine teşekkürlerini sunarak, "Kayseri Bilim Merkezi ekibi ve eğitmenlerine öğrencilerimize deneylerle, etkinliklerle böyle güzel tecrübeler bıraktıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı ve hizmeti sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç beye de teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ