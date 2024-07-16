Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK Projelerine Destek Veriyor - Son Dakika
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Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK Projelerine Destek Veriyor

Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK Projelerine Destek Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 ve 4005 projelerine destek veriyor. Bilim merkezi, eğitim ve bilim alanındaki çalışmalara katkı sunuyor.

16.07.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bilimsel etkinlik ve çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Destek Uygulamaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere destek verdi.

Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın teşvik ve destekleri ile bilime ve eğitime katkı sunan çalışmalarını ve bu doğrultudaki projelere desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Destek Uygulamaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere destek verdi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Farklılaştırılmış İngilizce Programı" projesi 8-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ebru Altındiş'in yürütücülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ortaklığında gerçekleştirildi.

Projeye Türkiye'nin farklı illerinden 30 İngilizce öğretmeni katılırken, Kayseri Bilim Merkezi, atölye, gezi, astronomi eğitimi ile projeye destek verdi.

Diğer taraftan yürütücülüğünü Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden Suat Şahin'in yaptığı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Sınıfım Doğa adlı projeye, etkinlikleri ile destek veren Kayseri Bilim Merkezi, yine Kayseri Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Durmuş'un koordinatörlüğünü yaptığı TÜBİTAK 4005 - 11. Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında düzenlenen "Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Steam Akademisi" başlıklı projeyi de destekledi.

Kayseri Bilim Merkezi ayrıca, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Destek Uygulamaları Projesi kapsamında yürütücülüğünü Kayseri Çetin Şen Bilsem'de görev yapan Dr. Mehmet Yükseksöylemez'in yaptığı Bilsem Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitimi ve Uygulamaları başlıklı projeye de tam destek verdi.

Projelerin katılımcıları, Kayseri Bilim Merkezi'nin kendilerine katkılarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK Projelerine Destek Veriyor - Son Dakika

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