Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret

03.08.2022 01:15
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, SOCAR Doğal Gaz İş Birimi, Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev'den sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, SOCAR Doğal Gaz İş Birimi, Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev'den sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hissedarı olduğu Kayserigaz'ın yönetim kurulu toplantılarına katılarak kentteki hizmetlerin yürütülmesi noktasında katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. SOCAR Doğal Gaz İş Birimi, Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev ile görüşerek bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Kayseri'de yatırımların organizasyonlarını, koordinasyonlarını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın konforu ve rahatlığına yönelik çalışmalarımızı her konuda olduğu gibi Kayseri Gaz konusunda da sürdürüyoruz. Uyum içinde hizmetlerin yürütülmesini gerçekleştiriyoruz. Ziyarette de şehrimizde yapacağımız yatırımlarda ilgili istişarelerde bulunduk" ifadesinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, SOCAR Firma Yetkilileri ile işbirliği ve dayanışma halinde yürüttüğü süreçte, Kayseri'deki doğal gazı olmayan Felahiye, Sarız, Özvatan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine de gaz tedariki çalışmalarını takvime bağladı. Alınan kararlar ve yapılan anlaşmalar neticesinde, söz konusu ilçelere de gaz sağlamak belirli bir takvime göre gerçekleştirilerek Kayseri'de doğal gazı olmayan ilçe kalmayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret - Son Dakika

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