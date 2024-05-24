Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i misafir etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i misafir etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir\'i misafir etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğin ve dayanışmanın sembolü olacaklarını ifade etti.

24.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'i makamında misafir etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Seçim sonrası Cenab-ı Allah lütfetti Kayseri'mizin bizi seven, seçen, hizmet etmemize vesile olan güzel insanlarına layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah birliğin, beraberliğin dayanışmanın hem sembolü olmak hem bir ağabeylik anlayışı içerisinde şehrimize hizmet etmeye gayret edeceğimizi ifade ediyorum" diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Başkan Büyükkılıç'ın yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Allah hayırlı, mübarek eylesin. Cenab-ı Allah utandırmasın. Yeni döneminiz hayırlı, uğurlu olsun. Çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz" dedi. Büyükkılıç'tan ve hizmetlerinden övgüyle bahseden MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri hem Türkiye için hem bölgemiz için çok önemli yüksek potansiyele sahip bir şehir. Tarihi bir şehir, memleketimiz, sevdamız. Böylesi bir şehrin şehrül-emini olarak aziz Kayserili hemşehrilerimiz tarafından ikinci dönemde de yetkilendirilmiş olmanız büyük bir onur, büyük bir gurur. Bu anlamda da sizi tekrar kutluyorum. Allah razı olsun. Hangi hemşehrimizin ne sıkıntısı varsa her zaman ona koşmaya çalışan, yetişen ve o sıkıntıyı gideren bir yapınız var. Bu da bizim açımızdan son derece mutluluk verici bir gelişme. Cumhur İttifakı kapsamında da her zaman beyefendiliğiniz, nezaketiniz siyasi olarak da genç arkadaşlarımıza ve topluma örnek davranışınız ve yaşayışınız da takdire şayandır. Allah razı olsun, eksik olmayın. İnşallah el ele, gönül gönle Kayseri'ye çok daha değerli hizmetlerde bulunuruz temennisi taşıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i misafir etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i misafir etti - Son Dakika
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