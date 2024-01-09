Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üreten Kadınlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri'nin temsilcileri olan üreten kadınlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla her geçen gün büyüyen Kayseri Kadın Kooperatifleri ile üreten kadınları yalnız bırakmıyor. Kadın Kooperatifleri gün geçtikçe üretimini arttırarak ürün yelpazesini genişletirken, bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ile S. Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mutfağı'nda kadınlarla buluştu. Kadınlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, "Üreten hanım kardeşlerimiz ile bir araya gelerek, keyifle sohbet ettik. Her daim destekçisi olduğumuz Kayseri'mizin güçlü kadınlarına yürekten teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünleri inceleyen Akar ve Büyükkılıç, böylesine güzel eserleri ve lezzetleri vatandaşlara sunan kadın girişimcilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. - KAYSERİ