 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üreten Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üreten Kadınlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri'nin temsilcileri olan üreten kadınlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla her geçen gün büyüyen Kayseri Kadın Kooperatifleri ile üreten kadınları yalnız bırakmıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üreten Kadınlarla Buluştu
09.01.2024 - 15:47,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri'nin temsilcileri olan üreten kadınlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla her geçen gün büyüyen Kayseri Kadın Kooperatifleri ile üreten kadınları yalnız bırakmıyor. Kadın Kooperatifleri gün geçtikçe üretimini arttırarak ürün yelpazesini genişletirken, bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ile S. Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mutfağı'nda kadınlarla buluştu. Kadınlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, "Üreten hanım kardeşlerimiz ile bir araya gelerek, keyifle sohbet ettik. Her daim destekçisi olduğumuz Kayseri'mizin güçlü kadınlarına yürekten teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünleri inceleyen Akar ve Büyükkılıç, böylesine güzel eserleri ve lezzetleri vatandaşlara sunan kadın girişimcilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üreten Kadınlarla Buluştu - Son Dakika


16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı

Son Dakika
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
14:46 Adaylığı kesinleşen Alinur Aktaş'a Bursa'da coşkulu karşılama
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 17:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üreten Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement