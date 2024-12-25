Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 Yılında Yatırım Lideri Oldu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 Yılında Yatırım Lideri Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 Yılında Yatırım Lideri Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 büyükşehir arasında toplam bütçesinin yüzde 63,42'sini yatırıma ayırarak Türkiye'de yatırım lideri olduklarını duyurdu. Bu başarı, Kayseri'nin her alanda yaptığı yatırımlarla sağlandı.

25.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:55
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülke genelinde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle, yüzde 63,42 oranla toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını duyurdu.

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları açıklandı. Bütçesinde toplam harcamasından, yüzde 63,42'lik oranı yatırıma ayırarak, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Eskişehir gibi büyükşehirleri geride bırakan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri oldu.

'İnsan' ve 'sağlık' odaklı projelerin yanı sıra, yenilikçi, adil, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile yatırımlarına devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3'üncü kez birinci oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olmanın gururunu taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, hem vizyoner yönetimiyle hem de bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran kurum olarak örnek teşkil etmeye devam ediyor" dedi.

Günün hızlı değişen şartlarında, vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve geleceği şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapı yatırımlarına, kültür sanattan turizme, gastronomiden sosyal hizmetlere kadar her alanda yapılan yatırımlarla, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için durmaksızın çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Tekrar Yatırım Lideri Olarak Birinci Sırada Yer Aldık"

Büyükkılıç, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3'üncü kez birinci olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bütçemizden yatırımlara ayırdığımız pay, her geçen yıl artarak bu alandaki liderliğimizi pekiştirdi. 2020'de, 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamamızın yüzde 59.04'lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olmuştuk. Yine 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31'lik oranla lider olmuştuk. 2022'ye göre ise toplam harcamamızın yüzde 62.43'lük oranını yatırıma ayırarak Türkiye'de ilk 2'de yer aldık. 2023 yılı verilerine göre ise yüzde 63,42'lik oranla tekrar yatırım lideri olarak birinci sırada yer aldık. Bu gurur tüm Kayseri'nindir."

30 büyükşehir arasında yatırım lideri olarak geleceğin belediyeciliğini de inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemiz, her yatırımda Kayserililerin yararını gözetiyor ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak şehrin her köşesine eşit hizmet götürmeyi hedefliyor. Toplumun her kesimine hitap eden projelerimizle, vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmak adına büyük bir azimle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 Yılında Yatırım Lideri Oldu - Son Dakika

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