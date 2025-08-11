Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
11.08.2025 17:22  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan meclis toplantısında 104 maddenin görüşülerek karara bağlandığı duyuruldu. Ayrıca, hayvan yaşam evleri için ortak iş birliği yapılacağı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 104 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini sundu. Büyükkılıç, orman yangınlarına da dikkat çekerek, Çanakkale başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ülkenin kültürel mirasının korunmasında önderlik yapan, mimarlık ve restorasyon alanında önemli izler bırakan ve geçtiğimiz haftalarda vefat eden ÇEKÜL Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e de Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına baş sağlığı ve sabır temenni etti.

Toplantıda, 64 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 104 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Anne Ulaşım Destek Kartı Projesi Hayata Geçirilecek

Gündem maddeleri arasında Kayseri'de ikamet eden ve 2025 yılında doğum yapan annelere, Anne Ulaşım Destek Kartı projesi kapsamında ulaşım desteği verilmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporu da meclis üyelerince görüşüldü. Söz konusu rapor, meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Askeri Hastane Caddesi, Davud El-Kayseri Caddesi Oldu

Ayrıca meclis üyeleri, Askeri Hastane Caddesi isminin Davud El-Kayseri olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu'nu görüştü. Talep meclis üyelerince kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, Davud El-Kayseri isminin önemine vurgu yaparak, "Hayırlı, uğurlu olsun. O caddeyi baştan sona yeniledik, 6 şeritli yol yapıldı, OSB'ye alternatif güzel bir yol çıktı. Davud El-Kayseri bizim en önemli değerimiz" diye konuştu.

Davud-El Kayseri Sokağı, Lala Paşa Sokağı Oldu

Melikgazi ilçesi, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan Davud-El Kayseri Sokağı isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu da görüşüldü. Tarihi bir değer olan Lala Paşa'nın ismi o sokağa önerilirken, öneri meclis üyelerince kabul edildi.

İlçe Belediyeleri ile Özel Hayvan Yaşam Evleri İçin Ortak İş Birliği

Öte yandan mecliste, Kayseri'de bulunan sahipsiz hayvanların tüm paydaşlarla birlikte sorunlarının çözülmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla, İlçe Belediyeleri ile Özel Hayvan Yaşam Evleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Ortak İş Birliği yapılmasına ve yapılacak olan Ortak İş Birliği Protokollerini imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantı sonunda Başkan Büyükkılıç, İncesu Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Hasan Erkulu'nun elim bir kaza sonucu vefat eden evladına Allah'tan rahmet dileyerek, acılı Erkulu ailesine sabır ve baş sağlığı temennisinde bulundu.

Ayrıca meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 8 farklı bölgede ekilen ve hasadı yapılan lavantalardan üretilen lavanta kolonyası hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:57:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.