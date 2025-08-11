Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 104 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini sundu. Büyükkılıç, orman yangınlarına da dikkat çekerek, Çanakkale başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ülkenin kültürel mirasının korunmasında önderlik yapan, mimarlık ve restorasyon alanında önemli izler bırakan ve geçtiğimiz haftalarda vefat eden ÇEKÜL Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e de Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına baş sağlığı ve sabır temenni etti.

Toplantıda, 64 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 104 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Anne Ulaşım Destek Kartı Projesi Hayata Geçirilecek

Gündem maddeleri arasında Kayseri'de ikamet eden ve 2025 yılında doğum yapan annelere, Anne Ulaşım Destek Kartı projesi kapsamında ulaşım desteği verilmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporu da meclis üyelerince görüşüldü. Söz konusu rapor, meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Askeri Hastane Caddesi, Davud El-Kayseri Caddesi Oldu

Ayrıca meclis üyeleri, Askeri Hastane Caddesi isminin Davud El-Kayseri olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu'nu görüştü. Talep meclis üyelerince kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, Davud El-Kayseri isminin önemine vurgu yaparak, "Hayırlı, uğurlu olsun. O caddeyi baştan sona yeniledik, 6 şeritli yol yapıldı, OSB'ye alternatif güzel bir yol çıktı. Davud El-Kayseri bizim en önemli değerimiz" diye konuştu.

Davud-El Kayseri Sokağı, Lala Paşa Sokağı Oldu

Melikgazi ilçesi, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan Davud-El Kayseri Sokağı isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu da görüşüldü. Tarihi bir değer olan Lala Paşa'nın ismi o sokağa önerilirken, öneri meclis üyelerince kabul edildi.

İlçe Belediyeleri ile Özel Hayvan Yaşam Evleri İçin Ortak İş Birliği

Öte yandan mecliste, Kayseri'de bulunan sahipsiz hayvanların tüm paydaşlarla birlikte sorunlarının çözülmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla, İlçe Belediyeleri ile Özel Hayvan Yaşam Evleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Ortak İş Birliği yapılmasına ve yapılacak olan Ortak İş Birliği Protokollerini imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantı sonunda Başkan Büyükkılıç, İncesu Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Hasan Erkulu'nun elim bir kaza sonucu vefat eden evladına Allah'tan rahmet dileyerek, acılı Erkulu ailesine sabır ve baş sağlığı temennisinde bulundu.

Ayrıca meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 8 farklı bölgede ekilen ve hasadı yapılan lavantalardan üretilen lavanta kolonyası hediye edildi. - KAYSERİ