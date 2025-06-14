Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları ile Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları ile Öne Çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları ile Öne Çıkıyor
14.06.2025 15:29  Güncelleme: 15:33
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent vizyonu kapsamında veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamaları ile modern şehir yönetimini geliştiriyor. İç Anadolu'daki büyükşehirler ile karşılaştırıldığında, Kayseri'nin dijital belediyecilik alanında önemli ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; akıllı kent vizyonu istikametinde ortaya konulan uygulama ve projelerle adını duyurmaya devam ediyor. Bir dergide yayımlanan makaleye konu olan büyükşehrin, veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamalarıyla kent yönetimini modernize etmekte olduğu vurgulandı.

Ulaşımdan altyapıya, kent tanıtımından hayat standardını yükselten hizmetlere ilişkin pek çok ödüle layık görülen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da akıllı şehir uygulamaları ve projeleri örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimsel makalelere de konu olmayı sürdürüyor. Kadim kenti modern projelerle buluşturarak geleceğe hazırlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, proje ve uygulamalarıyla hayatı kolaylaştırıyor, etkin hizmet sağlıyor, yaşam standardını yükseltiyor. Başkan Büyükkılıç'ın talimatı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hizmete girmesinin ardından az bir süre geçmesine rağmen söz konusu alanda büyük ivme yakalayan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede ödül ve övgü alıyor, örnek gösteriliyor, araştırmalarda da yer buluyor. Son olarak bir dergi tarafından kaleme alınan makalede; İç Anadolu Bölgesi'ndeki aralarında Kayseri'nin de bulunduğu büyükşehirlerden Ankara, Konya, Eskişehir ile karşılaştırmalı olarak akıllı şehircilik faaliyetleri incelenerek değerlendirildi. Söz konusu büyükşehirlerin akıllı şehircilik kapsamındaki uygulama ve projelerinin incelendiği makalede, Kayseri'nin veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamalarıyla kent yönetimini modernize ettiğine işaret edilirken, Kayseri Büyükşehir ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi;

"İç Anadolu Bölgesi'ndeki büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamaları incelendiğinde, her belediyenin farklı önceliklere ve stratejilere odaklandığı görülmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise dijital belediyecilik ve akıllı şehircilik kapsamında, özellikle veri yönetimi ve güvenliği konularında yenilikçi uygulamalar sunarak, kent hizmetlerini dijital platformlarla entegre etmiştir. Kayseri'nin dijital yönetim ve veri güvenliği konularında ilerleme kaydettiği görülmektedir. Ankara ve Kayseri, dijital belediyecilik alanında daha geniş çaplı uygulamalar geliştirirken, Kayseri veri güvenliği ve dijital yönetişim uygulamalarıyla kent yönetimini modernize etmektedir."

Makalede, konu olan İç Anadolu'daki büyükşehirler tarafından akıllı kent konsepti çerçevesinde önemli adımlar atıldığına ve kentlerin yaşam kalitesini arttırmada önemli bir rol oynandığına vurgu yapılarak şunlar paylaşıldı;

"Sonuç olarak, İç Anadolu'daki büyükşehir belediyeleri, akıllı kent konsepti çerçevesinde önemli adımlar atmış olup, teknoloji, sürdürülebilirlik, afet yönetimi ve dijital belediyecilik gibi alanlarda sürekli gelişime açık olduklarını göstermektedir. Gelecekte, akıllı şehir teknolojilerinin daha entegre hale getirilmesi ve bölgesel düzeyde daha kapsamlı ortak projelerin geliştirilmesi, kentlerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları ile Öne Çıkıyor - Son Dakika

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