Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi için imzaları attı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi için imzaları attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi için imzaları attı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile birlikte tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim alacağı ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi'nin protokolü için imzaları attı.

23.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile birlikte tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim alacağı ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi'nin protokolü için imzaları attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programda sağlık camiası tarafından gelen talep üzerine simülasyon merkezi için verdiği sözü tuttu.

İlk olarak projeyi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıyan ve oy birliği ile geçmesine vesile olan Başkan Büyükkılıç, bugün de Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi projesi için protokole imzayı attı.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi Protokol İmza Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitemiz araştırma üniversitesi olarak yüz akımız, gururumuz olan bir üniversitedir. Bunun da temel taşını oluşturan en önemli fakültelerimizden birisi de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizdir" dedi.

"Bilimin, Teknolojinin Işığında Simülasyon Merkezini Önemsiyoruz"

Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak tıp fakültesinin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini vurgulayarak, "Bir hekim olarak böyle bir fakülteyi şehrimizde sahiplenmek, onun ihtiyaçlarını karşılamak bizim için olmazsa olmazdır. Bu anlayış içerisinde doktor olacak yavrularımıza, gençlerimize, günün şartlarına uygun, bilimin, teknolojinin ışığında simülasyon merkezini önemsiyoruz" diye konuştu.

Projenin Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli dekanımız Cemal Alper hocamızın bu talebini geri çeviremeyeceğimizi bilerek, meclisimizden aldığımız karar ile bu çalışmayı yapıyoruz. Değerli meclis üyelerimize de bizlere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, çünkü oy birliği ile geçti. Her zaman rektörümüzle birlikte iş birliği ile bu süreci yöneten konumdayız. Hayırlı, uğur olsun. Hekimlerimizin daha ön görülü, daha günün şartlarına uygun yetişen, bilimsel alanda çalışmalar yapan hekimler olmasını temenni ediyorum."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise özellikle üniversitelerin en temel başlıkları arasında eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve toplumsal katkı faaliyetleri bulunduğunu söyleyerek, "Eğitim faaliyetleri içerisinde de tıp fakültesinde simülasyon uygulamalı alanları oluşturacak olmamız, öğrencilerimizin burada el becerilerini geliştirmeleri ve onların daha etkin bir tıp doktoru olacak olmaları bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.

Rektör Altun'dan Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geçen her süreçte, her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Altun, "Bu süreçte tıp fakültemizin dekanı Cemal Alper hocamıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, bu süreçlerde hep destek verdiler. Üniversitemiz tıp fakültesine çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlı olmasını diliyor, buradan çok daha kaliteli öğrenciler yetişeceğini düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Simülasyon Eğitimi Son 10 Yılda Özellikle Gelişmiş Olan Bir Teknoloji"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da tıp fakültesinde simülasyon eğitiminin son 10 yılda özellikle gelişmiş olan bir teknoloji olduğunu ve tıp eğitimine uyarlanmış şekli olduğunu dile getirerek, "Tıpkı uçak pilotlarının eğitimlerinde simülasyonların kullanılması gibi uçak kullanmadan önce, tıp fakültesinde de hem öğrencilerimiz hem asistanlarımız hastalara doğrudan müdahale etmeden, yapay zeka destekli, arttırılmış sanal gerçeklikler içeren bu cihazlarla el becerilerini ve tıbbi bilgilerini geliştirecekler daha sonra da hastaya müdahale edecekler. Bu sayede hem komplikasyon oranları düşmüş olacak hem de çok daha kaliteli bir sağlık hizmetini hastalara vermiş olacaklar" diyerek projeyi anlattı.

Dekan Kemaloğlu, bu süreçte göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'a teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Proje ile tıp fakültesi öğrencileri, her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu sunan bilgisayar destekli simülatörlerle eğitilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi için imzaları attı - Son Dakika

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