Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Minik Misafirlerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Minik Misafirlerini Ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların öğrenerek, keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar gönüllerince vakit geçirirken, veliler kütüphaneden çok memnun olduklarını ifade etti.

19.06.2024 13:11
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların öğrenerek, keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar gönüllerince vakit geçirirken, veliler kütüphaneden çok memnun olduklarını ifade etti.

Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı çok amaçlı Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda her yaştan, çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişim ihtiyaçları karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Ağaç yaş iken eğilir' prensibi ile hayata geçirdiği bu özel proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane olarak adından söz ettiriyor.

2023 yılının nisan ayında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda okuma salonu, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyeler, dış oyun alanı, mini oyun alanı, bilgisayar salonu, kafeterya, grup çalışma odaları, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, kafeterya ve bekleme solunu bulunuyor.

Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar rengarenk etkinliklere katılırken, veliler kütüphaneden çok memnun olduklarını dile getirdi.

"Burası çok güvenilir bir yer"

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'ni çok sevdiklerini ifade eden Şerife Dalmaz isimli veli, "Çocuk Kütüphanesi'nde çocuğum kitap okuyor, bütün etkinliklere katılıyor. Ayrıca çocuk parkında oynuyor. Burası çok güvenilir bir yer. Çocuğumuzu burada bırakabiliyoruz. Çok memnunuz. Çok seviyoruz. Bilgisayar odasında ödevlerini de çıkarabiliyor" dedi.

Adem Sürücü ise "Kütüphaneler aydınlanmanın bir kaynağıdır. İlim yuvasıdır. Seviniyorum. Güzel faaliyet, güzel bir çalışma. Buradaki yapılan çalışmalar çok güzel. Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmek için çok mantıklı" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de enerjilerini atıyorlar"

Tuğçe Aydın da "Çocuk kütüphanesi Kayseri'miz için çok iyi bir yenilik oldu. Çocuklarımız hem eğleniyorlar, hem öğreniyor hem de enerjilerini atıyorlar. Biz veliler içinde çok iyi bir aktivite oldu. Çocuklarımızı eğlenerek görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz yetkililere" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Minik Misafirlerini Ağırlıyor - Son Dakika

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