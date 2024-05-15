Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı\'na Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na vatandaşların daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlerken, bu uygulamadan memnuniyet duyan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

15.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na vatandaşların daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlerken, bu uygulamadan memnuniyet duyan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen fuar, iş arayanla işvereni buluşturuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara vatandaşların daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor.

Talas Kaymakamlık Durağı başta olmak üzere, Melikgazi Vakfı, Kocasinan Kaymakamlık ve İncesu Organize Sanayi'nden kalkan otobüsler için, Kayserililer çok memnun kaldıklarını ifade ederek, fuara kısa sürede rahat bir şekilde ulaştıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mustafa Kılıçarslan, "Fuar alanına gelebilmek için belediyemiz ücretsiz ulaşım imkanı sağlamış. Bizlerin çok işine yaradı. Çoğu kişi fuar alanının nerede olduğunu bilmiyor. Gerek tramvayla aktarma yaparak, gerekse, çarşıdan ve bazı noktalardan ücretsiz ulaşım imkanı sundukları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Üniversite Öğrencisi Ayşe Kurnaz ise "Gelirken de otobüsleri kullandım. Şimdi dönüşümde de yine aynı şekilde otobüsleri kullanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz fuar alanına ulaşım konusunda bizlere kolaylık sağlamış. Saatleri de yeterince uygun. Güzel bir hizmet olmuş. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İş aramak için fuara geldiğini ifade eden Makine Mühendisi Mehmet Burak da "Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na iş aramak için geldim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın emeklerine sağlık. Birçok vatandaşımızın fuar alanına gelebilmeleri için ücretsiz ulaşım imkanı sağlamış. Çok güzel bir uygulama olmuş" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor - Son Dakika

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