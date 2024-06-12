Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültepe Müzesi'nde Sona Gelinen Çalışmaları İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin dünyada örneği olmayan kayadan oyma işlemiyle yer altı müzesi konumundaki Kültepe Müzesi'nde sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. Fransa'nın en çok okunan gazetesi Le Monde Gazetesi'nden Stephane Foucart müzeyi ilgiyle incelerken, Başkan Büyükkılıç, "Dünyanın merak ettiği, dünyanın ilgilendiği bir eserden söz ediyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 bin yılı aşkın köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği kayadan oyma Kültepe Müzesi'nde çalışmalar sona yaklaşırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Daha proje bitmeden Fransa'nın en çok okunan gazetesinin de ilgisini çekti

Fransa'nın en çok okunan gazetesi olmanın yanında, dünyada bir referans gazete olarak kabul edilen Le Monde Gazetesi'nden Gazeteci Stephane Foucart da kayadan oyma Kültepe Müzesi'ni inceleyerek, Başkan Büyükkılıç ile bir süre sohbet etti.

Fransız gazeteci Foucart, daha önce böyle bir yer görmediğini söylerken, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da Gazeteci Stephane Foucart'ın Le Monde Gazetesi'nde 5 dizi yazı hazırlayacağından ve 1 hafta sürecek bir çalışma yaparak, Fransa'daki okuyucularına aktaracağından bahsetti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şuanda yer altı müzesi olarak nitelendirdiğimiz Kültepe'deki oyma müzemizin içerisindeyiz. Sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı bir yapı haline geldi. 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde olan bu müzemizi Kültepe Kaniş-Karum dediğimiz o bölgeden çıkan ürünlerle teşhir ve burasının müze olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı başlatmıştık. Sona gelindi, müze tamamlandı, dijital çalışmalar da yapılmak suretiyle kamuoyunun istifadesine ve bilgisine sunulmuş olacak" diye konuştu.

'Kültepe Tabletleri'nin UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'nde olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kültepe Kaniş-Karum, zaten UNESCO'nun miras listesinde bulunmakta, böylece buradan çıkan ürünleri dünyanın tanımasına vesile olacağız. Şehrimize hayırlı olsun diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Gerek Fransa'ya, gerek İngiltere'ye, gerek Amerika'ya götürülmüş eserler var"

Büyükkılıç, Fransa'nın yanı sıra dünyanın ilgisini çekecek bir proje olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada 1940'lı yıllardan beri kazı yapılıyor. Halen kazı çalışmaları sürüyor. Orada oluşturduğumuz Asurlular dönemine ait olan sokağımız, Kültepe Ziyaretçi Merkezimiz var, ayrıca kazı çalışmaları da sürüyor. Burada dünyanın istifadesine sunduğumuz, gerek Fransa'ya, gerek İngiltere'ye, gerek Amerika'ya götürülmüş eserler var, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bu eserlerden ürünler var, Kültür Bakanlığımızın depolarında var, Arkeoloji Müzemiz de var, her biri değişik yerlerde, ticari anlaşmalar, sosyal içerikli anlaşmalar, karı, koca, kaynana çekişmeleri gibi sosyal hayatı ilgilendiren, paranın, ticaretin kanunların yazıldığı bir dönemi anlatıyoruz. Bu çalışmaların ortaya çıkması, ürünlerin pazarlanması açısından önem arz ediyor. Bunu sağlamak adına gayret gösteriyoruz."

"Dünyanın merak ettiği, dünyanın ilgilendiği bir eserden söz ediyoruz"

Bu özel projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilip, Bakanlık bünyesinde değerlendirilmesine dair fikrini ilk kez açıklayan Başkan Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımız ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Oradan talep ettiğimiz eserler de var, onları da burada teşhir edeceğiz. Kültür Bakanlığımızdan burayı tamamen kendilerine devredip, bünyesinde burayı değerlendirmesinde ayrıca fikir olarak buradan ilk defa söylüyorum. Dünyanın merak ettiği, dünyanın ilgilendiği bir eserden söz ediyoruz. Dünyada kendisinden söz ettirecek olan bir yer altı oyma müzemizdir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ