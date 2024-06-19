Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 60. Sayısı Yayınlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak hazırlayarak, vatandaşlara dijital halde sunduğu 'Büyük Şehir Bülteni' yeni dönemde 60'ıncı sayısı ile okurlarının karşısına çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısını dijital platformda, resmi web sitesinde yayınladı. Vatandaşlar, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri kolaylıkla ve hızlı bir şekilde takip edebiliyor.

60'ıncı sayısıyla dijital platformdan vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni, bu sayısında 'Başkan Büyükkılıç'tan Yüksek Hızlı Tren İncelemesi' manşetiyle okurlarıyla buluştu.

Bültende, Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden faydalı ve önemli yatırımlarının yanı sıra yeni 5 yılda yapılacak projeler ve güncel gelişmeler yer aldı.

"Emin adımlarla yürüyeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Bülteni'nin başyazısında yeni dönemde yine uyum kültürü içerisinde Kayseri'ye hizmet edeceklerinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'mizde tüm Türkiye'de olduğu gibi bir Mahalli İdareler Seçimleri'ni daha geride bıraktık. Vatandaşlarımızın tercihinin tecelli ettiği seçimlerin şehrimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederken, yeni dönemde uyum kültürü içerisindeki anlayışımız ile gayretli çalışmalarımıza 16 ilçe belediyemiz beraberinde devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Kadim tarihinden gelen zengin ve çeşitli kültürü ile Kayseri'miz, uyumlu, müteşebbis, kadirşinas ve üretken tavrını her dönem olduğu gibi bu dönemde de göstermiş, göstermeye de devam edecektir. İyilik gayretle, kötülük ihmalle yayılır anlayışı ile iyi niyetli gayretimizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni 5 yıllık dönemde ulaşımdan turizme, insan odaklı sosyal projelerden dirençli kent olma ve çevreye duyarlılık gösteren şehir olma hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz."

"Kayseri, daha güvenli, pratik ve konforlu bir kent olma yolunda hızla ilerlemekte"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin daha güvenli, pratik ve konforlu bir kent olma yolunda hızla ilerlemekte olduğuna dikkat çekerek, "Hükumetimizin girişimleri ile şehrimizi 2027-2028 yıllarında, Yüksek Hızlı Tren Hattı ile başta Ankara olmak üzere İstanbul ve diğer illere entegre edecek çalışmalar ciddi bir hızla başladı, büyük bir ivme ile sürmektedir. Öte yandan bizler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan aldığımız yetki ve yine onlardan edindiğimiz talepler doğrultusunda kent içi ulaşım noktasında adeta bir dönüm noktası niteliğindeki Kartal Katlı Kavşağı projesinin değerlendirme toplantısını şehrimizdeki tüm paydaşlarla yaptık ve projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Ulaşılabilir bir şehir olma vizyonu ile hem kent içi hem de kent dışı ulaşım altyapımızı güçlendirmekte, çeşitlendirmekteyiz. Kayseri artık ülkesine YHT ile daha iyi entegre olan, şehir içinde daha güvenli, pratik ve konforlu bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu niyet, gayret ve hedeflerle daha güzel bir Kayseri için durmak yok, koşmaya devam diyoruz" paylaşımında bulundu.

Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısında, ulaşım başta olmak üzere insan odaklı pek çok proje ve çalışmaya yer verildi.

Büyük Şehir Bülteni'ne vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinde Hizmetler > Online Hizmetler > Şehir Bülteni bölümünden yani https://www.kayseri.bel.tr/e-bulten adresinden ulaşım sağlayabiliyor. - KAYSERİ