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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üç Aylar'ın başlangıcına özel Hüsn-i Hat Sergisi açtı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üç Aylar'ın başlangıcına özel Hüsn-i Hat Sergisi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Müslümanların özlemle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi Üç Aylar'ın başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açtı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 99 Esma'ül Hüsna isimlerinin hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üç Aylar\'ın başlangıcına özel Hüsn-i Hat Sergisi açtı
13.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:18
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Müslümanların özlemle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi Üç Aylar'ın başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açtı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, mesleki eğitim ve kursları ile yüz binlerce vatandaşa dokunmasının yanı sıra açtığı birçok sergi ile de büyük beğeni Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede KAYMEK tarafından Üç Aylar'ın başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı. Bir AVM'de gerçekleşen Sergi Açılışı'na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik etti. Öztürk, sergi açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlere başarılar dileyerek, "Başarıların devamını diliyorum. Birçok alanda varız, daha da olmaya devam edeceğiz. Nice hizmetler yapacağız" dedi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar tarafından el emeği göz nuru eserler ilgiyle gezilirken, sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergide, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 99 Esma'ül Hüsna isimlerinin hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer alıyor.

3 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak sergide, Kur'an harfleri ile ölçülü ve estetik yazı yazma sanatı ve yazı yazmanın en kamil derecesi olan Hüsn-i Hat ile KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Esma'ül Hüsna çalışmaları sergileniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üç Aylar'ın başlangıcına özel Hüsn-i Hat Sergisi açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üç Aylar'ın başlangıcına özel Hüsn-i Hat Sergisi açtı - Son Dakika
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