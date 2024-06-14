Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Kurban Bayramı'nda Görev Başında - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Kurban Bayramı'nda Görev Başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, bayram süresince tam kadro sahada olacak.

14.06.2024 11:10
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, ekipler Kurban Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin adeta vitrini olan Zabıta Daire Başkanlığı, Kayserililerin esenlik ve huzuru için sorumluluk alanındaki pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar kapsamında, Kurban Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil boyunca zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliği 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin sağlığı, düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı kent yaşamına etki eden alanlarda Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ederken, ekipler bayram süresince denetimlerini sürdürecek.

Bu kapsamda, zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırılırken, ekipler Kurban Bayramı'nda tam kadro sahada olacak.

Ayrıca, zabıta ekipleri, Arife Günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti gerçekleştiren Kayserililerin esenlik ve huzuru için görevine devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşları belirlenen yerlerin dışında kurban kesmemeleri, atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmesi, açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapılmaması konusunda hassasiyet göstermesi hatırlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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