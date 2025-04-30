Kayseri Büyükşehir, katı atıktan şehre katkı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih ve doğa zenginlikleri ile dolu olan açık hava müzesi niteliğindeki Kayseri'nin temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olması için gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir, katı atıktan şehre katkı sağlamayı başarıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile çevreye yönelik pek çok proje ve uygulamaya imza atarak, kenti geleceğe hazırlama noktasında özveri gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında toplamda 3 milyon ton evsel atığı bertaraf ederek, katı atıktan enerji ve tarımsal üretim gerçekleştirdi.

Büyükşehir, Atığı Üretime Çevirdi

Kayseri'de ortaya koyduğu vizyon ve sunduğu hizmetler doğrultusunda sürdürülebilir bir çevre faaliyeti yürüten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, atığı üretime çevirerek hem çevreye hem de ekonomiye yönelik önemli kazanımlar elde etmeyi sürdürdü. Bu kapsamda işletmeye alındığı günden bu yana Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda, toplamda 3 milyon 144 bin 962 ton evsel nitelikli atık bertaraf edilirken, 41 hektar alan üzerinde kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda 16 hektarlık alana sahip 1 lot 5 hücreden oluşan atık depolama alanı, 5.000 ton/yıl kapasiteli kompost tesisi, 11.000 metrekare kurulu alanda domates serası ve yardımcı üniteler yer alıyor.

Ayrıca tesis bünyesinde bulunan 16 MW lisansa ve 11,7 MW kurulu güce sahip elektrik üretim santrali aracılığıyla 2016 yılından itibaren deponi gazından 339 milyon 595 bin 638 KWh elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısının çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla ise 11 bin metrekare üzerine kurulu modern teknolojinin kullanıldığı yıllık üretim kapasitesi 500 ton olan topraksız serada, bugüne dek toplamda 4 bin 250 ton domates üretimine imza atıldı.

Atıklar, Kompost Olup Park ve Peyzajda Kullanılıyor

Gerçekleştirilen çalışmalar ile şehir merkezinde yeşil alanlardan kaynaklanan park ve bahçe atıkları ise kompost tesisinde işlenmekte ve üretilen kompost da Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın park ve peyzaj çalışmaları noktasında hizmetine sunuluyor.

Yeni Entegre Katı Atık Tesisi Projesi doğrultusundaki Entegre Tesis Bünyesinde Planlanan Prosesler kapsamında, II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi, Mekanik Ayırma Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, Atık Yakma Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi ve Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı yer alırken, Transfer İstasyonları ve Taşıma Araçları çerçevesinde ise 11 ilçeden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların yönetimine ilişkin Kayseri Katı Atık Mastır Planı hazırlandı. Katı Atık Mastır Planında, ilçelerde oluşan evsel nitelikli atıkların toplama, taşıma ve bertarafını içeren senaryolar incelenerek 5 transfer istasyonu belirlendi. Transfer istasyonlarından Bünyan, Develi ve Sarız transfer istasyonları aktif olarak çalışmaya başlarken, diğer transfer istasyonları ise yapım aşamasında bulunuyor.

Tıbbi Atık Yönetimi ile On Binlerce Ton Tıbbi Atığın Sterlizasyonu Sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan 872 adet sağlık kuruluşundan kaynaklanan tıbbi atıklar, düzenli olarak toplanıp sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf ediliyor. Bu doğrultuda işletmeye alındığı günden bu zamana kadar sterilizasyon tesisinde toplam 28 bin 105,28 ton tıbbi atığın sterilizasyonu sağlandı.

Bu süreçte ayrıca, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediye yerleşkelerine ait Sıfır Atık Yönetim Planı hazırlanarak Sıfır Atık Belgesi alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer önemli hizmetlerinden olan hafriyat yönetiminde ise Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, 4 adet depolama sahası işletilmekte. Yılda ortalama 1500 adet yapı ruhsatlı işlemden dolgu ve kazı izni 2 milyon metreküp kazı, 1 milyon metreküp dolgu izni verilmekte. Öte yandan Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kent genelinde hafriyat taşıma yapan firmaların araçları sisteme dahil edilerek atık taşıma belgesi verilmekte. Hafriyat Koordinasyon İzleme Merkezi'nde ise sisteme dahil olan araçlar, anlık olarak takip edilerek, şüpheli veya kaçak bir döküm gerçekleştiğinde saha ekiplerine gerekli koordinatlar verilip, gerekli işlemler yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında söz konusu sistem sayesinde kent genelinde kaçak döküm büyük oranda engellenirken, azaltım ve uyuma yönelik amaçlar, hedefler ve ilgili eylem programları, 5 strateji altında toplandı. Toplam 13 amaç altında, 34 genel eylem programı ve 137'si uyum 98'i azaltım olmak üzere toplam 235 alt eylem planlandı.

Şehre ve Vatandaşlara Nefes Aldıran Proje; 'Tesisat Sizden Kombi Bizden'

Hava Kalitesinin Arttırılması Kapsamında Fosil Yakıt (Kömür) Kullanan Hanelerde Doğalgaza Dönüşüm İşi Yapılması olarak tanımlanan ve çevre kirliliğini azaltmada sürdürülebilir bir adım olarak belirtilen 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' projesine ilgi yoğun oldu. Hava kalitesini direkt etkileyen kömür kullanan konutların doğalgaz kullanımına teşvik edilmesi amaçlanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamı hibe kapsamında destekleniyor. Kayseri ilinde hibe destekli dağıtılan kombi sayısı 4 bin olarak belirlendi. - KAYSERİ