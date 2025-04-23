Kayseri\'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'nin Bünyan ve Tomarza ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.

Tomarza İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çelenk koyma töreni başladı. Tomarza Hükümet Konağı'nda düzenlenen program, Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu bahçesinde düzenlenen muhteşem törele devam etti. Düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ev sahibi olan Tomarza Zekiye Canpolat İlkokul Müdürü Oğuz Selim Hıdırlıoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak çocukların bayramını tebrik etti. 23 Nisan konulu Şiir ve şarkılar öğrenciler tarafından söylenerek, programda, çocukların gönüllerince eğlenebileceği çeşitli yarışmalar düzenlendi. Minik çocuklar tarafından Kafkas, Karadeniz ve Silifke Yöresi'ne ait Halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

Programın sonunda bir konuşma yapan Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise çocukların bayramını tebrik ederek böylesine güzel bir program hazırlayan okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti. Programa, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediyesi Vekil Kültür Müdürü Fadime Kılıç, Tomarza Jandarma Komutanı Kadir Er, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Bünyan ilçesinde de İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkan Vekili Egemen Ulusoy, Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve yönetimi, İYİ Parti İlçe Başkanı Abdullah Sarıkaya veyYönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe protokolü ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çelenk Sunma Töreni ve ardından Fatih İlkokulu'nda kutlama programına düzenlendi. Program, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitli etkinlikler ile devam etti. - KAYSERİ