Kayseri\'de A Milli Takım için Sıcak Karşılama

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile karşılaşacağı maç için kente gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gerçekleşecek Türkiye-Galler arasındaki müsabakanın oynanacağı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşma dolayısıyla şehre gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimini çiçeklerle Büyükşehir başkanlık girişinde karşılayan Başkan Büyükkılıç'a TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tarafından üzerinde Memduh Büyükkılıç ve 38 yazılı milli takım forması hediye edildi.

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın da yer aldığı samimi ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Galler karşısında Türk A Milli Takımı'na başarılar temennisinde bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da sıcak ve samimi karşılama dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve katılımcılara teşekkür ederek, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mücahid Soyak da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindekiler ile Büyükşehir Parkı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ