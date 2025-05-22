Kayseri'de Avrupa Günü Konseri Kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Avrupa Günü Konseri Kutlandı

Kayseri\'de Avrupa Günü Konseri Kutlandı
22.05.2025 17:26
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Schuman Bildirgesi'nin 75. yılı dolayısıyla Kayseri'de anlamlı bir caz konseri düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı Schuman Bildirgesi'nin 75. yılı dolayısıyla 'Avrupa Günü' etkinlikleri kapsamında Kayseri'de anlamlı bir konser düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, caz müziğin usta isimlerini Kültür Sitesi'nde Kayserililerle buluşturdu. Yoğun ilgiyle gerçekleşen konser, renkli anlara sahne oldu. Her yıl farklı temalarla birlik ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü'nde, caz müziğinin usta isimleri Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen konserle müzikseverlerle buluştu. Tamamı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen konsere; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Bölüm Başkanı Jean Barbe, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu, oda personeli ile çok sayıda üniversite öğrencisi ve vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal; etkinliğin yalnızca müzikal bir şölen olmadığını, aynı zamanda çok seslilik, kültürel zenginlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemini hatırlatan bir buluşma olduğunu vurguladı. Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Başkal; Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinin AB ülkelerine yapıldığı, Türkiye'nin AB ülkeleri için 5. büyük ithalat partneri olduğu vurguladı. AB'nin ise Türkiye için en büyük ticaret ortağı, doğrudan yabancı yatırımcısı ve kalkınma partneri olduğunu ifade etti. Kapsayıcı ve bütünleştirici bir Avrupa Birliği'nin tüm taraflar için ortak bir kazanım olduğunu ifade eden Başkal, "Ülkemiz, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, Avrupa Birliği üyelik hedefinden vazgeçmemiştir. Türkiye, Avrupa Birliği'nin bekası için de bir teminattır. Bu sürecin sonunda, iki tarafın da yararına olacak bir 'Tam Üyelik' hedefimizin gerçekleşeceğine olan inancımızı koruyoruz" diye konuştu. AB Türkiye'siz, Türkiye de AB'siz düşünülemez' vurgusu yapan Başkal, konuşmasında şunları söyledi;

"Ortak değerlerimiz ve ortak kaygılarımız, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'de yaşanan insani dram, bu bağlamda öne çıkan iki temel başlıktır. Bu süreçleri birlikte ve uyumlu şekilde yönetmek, hem bölgesel barış hem de küresel istikrar açısından büyük önem taşıyor. Son günlerde ülkemizin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ve bu kapsamda atılan adımlar, Türkiye'nin yalnızca Avrupa için değil, dünya için de ne denli kritik bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

"Gazze'deki insani acılar son bulmalı"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Bölüm Başkanı Jean Barbe yaptığı konuşmada; Avrupa'nın barış, özgürlük ve insan onuru gibi değerler üzerine inşa edildiğini vurguladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Barbe; Türkiye'nin aday ülke, NATO müttefiki ve AB'nin kilit komşusu olduğunu hatırlatarak, küresel belirsizlikler çağında Türkiye ile AB'nin ortaklık yönünde adım attığını belirtti.

Jean Barbe; "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sona ermeli. Gazze'deki insani acılar son bulmalı. Bu meseleler, sadece bölgesel değil, ortak insanlık sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı. Türkiye ile AB arasındaki bağların sadece ekonomiyle sınırlı olmadığına işaret eden Jean Barbe, Erasmus ve Ufuk 2020 gibi programların 'insandan insana' iş birliğinin sembolleri olduğunu belirtti. Avrupa'da yaşayan büyük Türk topluluğunun da bu bağın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Konuşmasının sonunda Avrupa Birliği'nin temel ilkelerine dikkat çeken Barbe; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlük gibi değerlerin sadece Avrupa ya da Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından gecede sahne alan Sibel Köse, Kamil Erdem ve 'Avrupa Dörtlüsü', Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini cazın evrensel diliyle sahneye taşıdı. Katılımcılar, müziğin birleştirici gücüyle duygularını ifade ederken, aynı zamanda ortak bir Avrupa vizyonunun da sesini duymuş oldu. Avrupa Günü etkinliği; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında demokratik, müreffeh ve dayanışmacı bir gelecek için birlikte çalışma kararlılığının bir ifadesi olarak büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Avrupa Günü Konseri Kutlandı - Son Dakika

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