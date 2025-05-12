Kayseri\'de Bitpazarında Kapsamlı Denetim Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Melikgazi Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet görevlilerinin katılımıyla bitpazarında kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaş sağlığını ve kamu düzenini korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 11 Mayıs 2025 Pazar günü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde bitpazarında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Denetime, Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı. Ekipler, bitpazarında satışa sunulan ürünleri kontrol etti. Ayrıca gıda güvenliği ve genel düzenlemelere ilişkin kapsamlı incelemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ederken, denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği ifade edildi. - KAYSERİ