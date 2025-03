Kayseri\'de Elektrikli ve Hibrit Araç Eğitimi Projesi Başlatılıyor

Yerel

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, şu anda sanayide elektrikli ve hybrit araçlardan anlayan usta bulunmadığını söyleyerek, "Yapacağımız proje ile esnafımıza elektrikli ve hybrit araç eğitimi vereceğiz" dedi.

Esnafa hizmet ettikçe mutlu olduklarını söyleyen Başkan Şeyhi Odakır, "Biz esnafımıza hizmet ettiğimiz sürece bununla mutlu oluyoruz. Geliş noktamız belli olduğu için. Yani inanın ben başkanlığa alışamadım. Başkan değil de Şeyhi usta dediklerinde daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir insanın geldiği yeri unutmaması gerekiyor. Bizim KESOB'a bağlı yaklaşık 33 bin esnaf ve sanatkar var. İlçeler de buna dahil, 41 odamız var ve yaklaşık 33 bin esnaf ve sanatkar var. Aynı zamanda bu esnaf ve sanatkarlarımız kooperatiften kredi kullanıyor. Yani ticaret odasından bir üye buradan kredi alamaz. 33 bin esnaf ve sanatkar aynı zamanda kredi kefalet kooperatiflerinden de kredi kullanıyor. Onun için iç içe gidiyoruz, birlik ve beraberlik içerisinde gidiyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şehirde bir huzur var. Ben buradan belediye başkanlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde yaşıyoruz. Örnek veriyorum, bizim yaptığımız projelerde olsun, işlerde olsun hiçbir zaman için bir büyüğümüzün "Bu olmaz, yapılmaz" şeklinde konuşması olmadı. Hep önümüz açıldı. Sanayi siteleri yapıyoruz, konutlar yapıyoruz. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili bir projemiz var, yapıldı şu anda. Sadece şehirde değil, Ankara'ya gittiğimizde Sanayi Bakanlığı'nda olsun diğer bakanlıklarda olsun gerçekten şu an esnaf ve sanatkarın önü açık. Biz istediğimizi alıyoruz, veriyoruz. Birlik yönetimimizde de çok şükür beraberlik var" dedi.

Odakır, birlik himayesinde kurulan kooperatif ile konut çalışması yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Birliğimizin yaptığı çalışmalar konut olarak şu şekilde; yaklaşık bin 600 konut Oto Sanatkarlar Odası'nın üyelerine yaptırdık. Bin 800 konut da KESOB üyelerine yapıldı. Şimdi de yaklaşık 350 konut da arsasını aldık, şehir hastanesinin orada yeni bir inşaata daha başlayacağız inşallah. Şöyle, artık TOKİ ev yapmıyor. Çünkü deprem bölgesine ağırlık verildiği için şu an bize diyor ki evin var en azından kirada oturuyorsun ya da mülkün var oturuyorsun ama öbür tarafta hala çadırda yaşayan insanlar var. Öncelik oranın. Burası bizim biraz keyfe keder. İyi kötü başımızı sokacak bir evimiz var. Bu proje de şöyle oldu, KESOB öncülüğünde kooperatifi kurduk. Kooperatifi kurduktan sonra da dedik ki boş durmayalım. TOKİ yapmıyorsa da biz kendimiz yapalım şekli ile arsamızı aldık. TOKİ'nin ihaleleri vardı. Şehir hastanesinin hemen yanında da yer vardı. Kısmet bu" ifadelerini kullandı.

Şu an elektrikli ve hybrit araçlardan anlamadıklarını fakat sanayicilere bu konuda eğitim ve belge vereceklerini söyleyen Şeyhi Odakır, "Elektrikli ve hybrit araçlara çok hızlı girdik. Bir sanayici olarak söylüyorum, bir altyapımız hazırlığımız var mı deseniz inanın yok. Buna hazır değiliz. Şehir olarak da değiliz, esnaf sanatkar olarak da değiliz, sanayiciler olarak otomotiv sektörü olarak hazır değiliz. Bunun için biz de dedik ki bizim mesleğimizin baktığımızda bir kaportacı, motorcu, boyacı nereden geldi diye geriye dönecek olursak; bizim büyüklerimiz eski tayyare fabrikası dediğimiz hava ikmalde yetişmişler. Ardından anatamirde yetişmişler. Sonra eski sanayi kurulmuş, onlar da hepsi birbirine aşılamış. Ne yapmışlar? Sen benim yanımda yetiş, diğeri benim yanımda yetişsin derken bu zamana böyle gelmişiz. Herkes birbirine bu mesleği öğretmiş. Fakat buraya geldiğimizde elektrikli ve hybrit araçlara şu anda bakıyoruz. Anlamıyoruz. TOGG bizim milli gururumuz. Kayseri'ye şu anda bine yakın araç girmiş. Bu bin araç ufak bir arızası olduğunda bizi Ankara'ya vermişler ya da Adana'ya gidiyoruz. Kayseri küçük bir şehir değil. Gündüz nüfusumuz nereden bakarsanız 2 milyon. 1,5-2 milyonluk bir şehirde TOGG'un yetkili servisi yok. Bunlara bir an önce el atılması lazım. Biz de Ankara'ya gittiğimizde müdürümüzle görüştük. Buraya yetkili servis açılsa da servis nereye kadar bu araçları himayesinde tutacak. Bunun garantisi bittikten sonra dışarıda tamircilerin el atması lazım. Bizim de bir an önce bir şeyler yapmamız lazım derken, hızlı bir şekilde ORAN Kalkınma Ajansı ile ortak bir proje yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de işin içinde. Projenin yüzde 50'si KESOB'a ait, yüzde 25 Oto Sanatkarlar Odası'na, yüzde 25 de kooperatifimize ait. Bu proje ile elektrikli ve hybrit araçlarla ilgili esnafımızı eğiteceğiz. Bunlara aynı zamanda belge vereceğiz. Önceliğimiz de Oto Sanatkarlar Odası üyelerini hızlı bir şekilde eğitime almak, ardından şehrimizde ilçelerimizdeki esnafımız ve elektrik elektronik bölümünü bitirmiş ve eğitim almak isteyenleri de kazandıracağız inşallah" dedi. - KAYSERİ