Kayseri\'de Erciyes\'e kayak yapmaya gelenlere KADES ve Kadına El Kal-Ka-Maz bilgilendirmesi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Erciyes'e kayak yapmaya gelenlere KADES ve Kadına El Kal-Ka-Maz mottosu hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan 245 vatandaşa KADES uygulaması ve Kadına El Kal-Ka-Maz mottosu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Düzenlenen faaliyet sonunda vatandaşlara broşür dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ