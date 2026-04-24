Kayseri\'de hayvanat bahçesini 23 Nisan\'da 12 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ücretsiz ziyarete açılan hayvanat bahçesi, 1 günde 12 bin kişiyi ağırlayarak bayram coşkusunun önemli adreslerinden biri oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayram süresince ücretsiz olarak çocukların ziyaretine açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen uygulama, özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı. Yalnızca 23 Nisan günü 12 bin kişi tesise giriş yaptı. Toplam 153 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme ve farklı türleri yakından tanıma imkanı sundu. Özellikle çocuklar, daha önce yalnızca kitap ve ekranlardan gördükleri hayvanları ilk kez yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği hayvanat bahçesi, Kayseri'de 23 Nisan etkinliklerinin en çok tercih edilen noktalarından biri oldu. Vatandaşlar, sunulan ücretsiz hizmet dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, hayvanat bahçesinde bulunan tüm canlıların sağlık durumlarının veteriner hekimler tarafından düzenli olarak takip edildiği, bakım ve beslenmelerinin ise uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ