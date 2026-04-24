Kayseri\'de hayvanat bahçesini 23 Nisan\'da 12 bin kişi ziyaret etti

24.04.2026 11:05  Güncelleme: 11:06
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ücretsiz ziyarete açılan hayvanat bahçesi, 1 günde 12 bin kişiyi ağırlayarak bayram coşkusunun önemli adreslerinden biri oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayram süresince ücretsiz olarak çocukların ziyaretine açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen uygulama, özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı. Yalnızca 23 Nisan günü 12 bin kişi tesise giriş yaptı. Toplam 153 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme ve farklı türleri yakından tanıma imkanı sundu. Özellikle çocuklar, daha önce yalnızca kitap ve ekranlardan gördükleri hayvanları ilk kez yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği hayvanat bahçesi, Kayseri'de 23 Nisan etkinliklerinin en çok tercih edilen noktalarından biri oldu. Vatandaşlar, sunulan ücretsiz hizmet dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, hayvanat bahçesinde bulunan tüm canlıların sağlık durumlarının veteriner hekimler tarafından düzenli olarak takip edildiği, bakım ve beslenmelerinin ise uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
09:41
Çocuk suçluların cezaları artıyor Aileler de bedel ödeyecek
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek
09:34
Halfeti Belediyesi’ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
