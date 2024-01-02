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Kayseri'de İsrail ve Suç Ortakları Yargılandı - Son Dakika
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Kayseri'de İsrail ve Suç Ortakları Yargılandı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Filistin'de ABD ve AB desteğiyle katliam ve soykırımlarına devam eden İsrail ve suç ortakları yargılanarak haklarındaki karar hükme bağlandı. İsrail ve AB liderlerinin temsili maketleri, suçları boynuna asılarak idama mahkum edildi. Kayserililer, yargılanan liderlere karşı sözlü hakaretlerde bulunuyor.

Kayseri\'de İsrail ve Suç Ortakları Yargılandı
02.01.2024 - 13:06,
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Filistin'de, ABD ve AB desteğiyle katliam ve soykırımlarına devam eden İsrail ve suç ortaklarının yargılanması, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yapılarak haklarındaki karar hükme bağlandı.

İsrail'in işlediği katliam ve soykırımlar, İsrail'le birlikte ona destek veren AB liderlerinin temsili maketleri Kayseri Cumhuriyet Meydanında Filistin Çadırı yanında kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak, her bir liderin suçları boynuna asılarak kalemi kırılıp idama mahkum edildi. Cumhuriyet meydanında bu temsili mahkemede yargılanan liderleri gören Kayserililer, suçlulara yönelik sözlü hakaretler ve tahkir edici davranışta bulunuyor.

Filistin'de işledikleri katliam ve soykırımların tetikçisi olan İsrail Lideri Netenyahu ve İsrail Savunma Bakanı başta olmak üzere, ABD Başkanı Biden ve Almanya, Fransa ve İngiltere'nin liderleri de suçları boyunlarına asılı olduğu halde Cumhuriyet Meydanında sergilenmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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