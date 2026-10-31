Kayseri\'de Kartal Kavşağı işçileri 2 aydır maaş alamadıklarını iddia edip iş bıraktı

Kayseri'de devam eden Kartal Kavşağı projesinde maaşlarını alamadığını iddia eden işçiler iş bırakarak eylem yaptı.

Şehrin önemli projelerinden biri olan Kartal Kavşağı projesinde TAFA Grup şantiye alanında 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler iş bırakarak eylem yaptı. Şantiyede kamyon ve iş makineleri kontak kapatırken, iş bırakma sebeplerinin maaş alamamaları olduğunu belirten işçi; "Bizim maaşımız bugün ayın 31'i oldu ödenmedi. Herkesin sıkıntıları var, geçim de var. Eylül'deki maaş Kasım'da nasıl ödenecek, biz buna nasıl dayanacağız? Buradaki personellerin hepsi de mağdur. Önümüzdeki hafta yatırılacağı söylendi fakat günü dahi söylenmedi. Bizim burada bir mağduriyetimiz söz konusu. Biz de bundan dolayı işi durdurma durumuna gittik. Biz maaşlarımızı istiyoruz, başka hiçbir talebimiz yoktur. Biz işçiyiz, ne kadar dayanabiliriz? Burada herkes elinden geleni yapıyor, işlerimiz gayet güzel gidiyor. Ama maaş konusunda sıkıntı yaşadığımız zaman mağdur oluyoruz" dedi.

Bir diğer işçi ise; "Proje çabuk bitsin diye gece gündüz çalışıyoruz. Biz de hakkımızı istiyoruz, bu kadar çalışma varsa parası da ödenmeli. Maaşımız yatarsa hemen makinelere biner çalışmaya başlarız" ifadelerini kullandı.