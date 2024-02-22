Kayseri\'de Kuraklık: Çiftçilere Sigorta Yaptırmaları Uyarısı

Kayseri Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, ciddi bir kuraklığın mevcut olduğunu söyleyerek, "Çiftçilerimiz kuraklık sigortalarını mutlaka yaptırsınlar" dedi.
Kayseri'de şu ana kadar istedikleri seviyede karın ve yağmurun yağmadığını söyleyen Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, bu durumun ekili alanlar konusunda çiftçileri endişelendirdiğini dile getirdi.
Kuraklığın Kayseri'de ve çevre illerinde oldukça fazla etkisini gösterdiğini ifade eden Güneş, "İnşallah kar yağar diye ümit ediyorum, Allah'tan ümit kesilmez. Barajların su seviyesi düşük. Özellikle sulama amaçlı kullanılan barajlarımızın, su seviyeleri geçen yıla göre çok düşük. Bu mevsimde mutlaka kar yağması gerekiyordu. Hala ilimize bizim istediğimiz seviyede bir kar yağmadı. Çiftçilerimiz baharda gübre atacak. Ekim yapacaklar. Endişeleniyoruz, sıkıntılıyız. Kuraklık Kayseri'de baya etkisini gösteriyor. Ancak buna da bizim yapacağımız bir şey yok. Çiftçilerin yapacağı bir şey yok" şeklinde konuştu.
"Çiftçilerimiz sigortalarını yaptırsınlar"
Çiftçileri, kuraklık sigortalarını yaptırmaları yönünde uyaran Güneş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Gidişat çok iyi değil. Ondan dolayı çiftçilerimiz hem TARSİM'e olan normal sigortalarını, hem de kuraklık sigortalarını yaptırsınlar. Zaten bunun yüzde 50'sini devletimiz karşılıyor. Kendilerinin cebinden de bir miktar para çıkacak. Çünkü bu şekilde devam edebilir. Aşırı kuraklık olabilir. Aşırı kuraklık olduğunda eğer sigorta yaptırmazsak, çiftçilerimiz hiçbir haktan faydalanamaz. Ziraat Bankası'na olan borçları sigorta yapılmadıysa ertelenemez. Tarım Kredi'ye olan borçları sigorta yaptırmazlarsa hiçbir işlem görmez. Onun için sigorta önemli. Benim çiftçilerimize tek bir önerim var; normal sigortalarını ve kuraklık sigortalarını yaptırsınlar. Kuraklık var. Ancak sadece Kayseri'de değil, Konya'da, Nevşehir'de, Niğde'de yani İç Anadolu Bölgesi'nde var. Doğuda ve batıda böyle bir şey yok. Bu Allah'tan gelen bir şey. Doğal bir afet. Yine de Allah'tan umut kesilmez. İnşallah Allah rızkımızı verir. Çiftçilerimiz için bol ve bereketli bir yıl olur. Bekliyoruz ama şu anda ciddi bir kuraklık mevcut." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Kuraklık: Çiftçilere Sigorta Yaptırmaları Uyarısı - Son Dakika
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