Kayseri'de Modern Türk Mutfağı Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Modern Türk Mutfağı Yarışması Yapıldı

Kayseri\'de Modern Türk Mutfağı Yarışması Yapıldı

İç Anadolu Bölgesi Finalleri'nde Kayseri'den 8, Nevşehir'den 4 okul yarıştı. Birinciler İstanbul'a gidecek.

10.02.2025 17:26
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Türkiye genelinde 7 bölge ve 15 ilde düzenlenen 'Modern Türk Mutfağı' yemek yarışmasının İç Anadolu Bölgesi Finalleri'nin ilki Kayseri'de gerçekleştirildi.

Gastronomi alanında yetenekli genç şefleri desteklemek ve Türk mutfağının modern yorumlarını keşfetmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Kayseri'den 8, Nevşehir'den 4, Sivas'tan 1, Kırşehir'den 1 ve Yozgat'tan 1 okul katılım sağladı. Yarışmacılar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç kategoride hazırladıkları özel menülerle jüri karşısına çıktı. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yemekler; lezzet, sunum gibi kriterlere göre puanlandı. İç Anadolu Bölgesi'nden seçilecek birinciler, Nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Finali'nde yarışmaya hak kazanacak. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan yarışmacılar, hem hünerlerini sergiledi hem de büyük final için kıyasıya mücadele etti.

Modern Türk Mutfağı yarışmasının İç Anadolu Finalleri'nde birinciliği Halide Nusret Zorlutuna Kız MTAL, ikinciliği Kapadokya Turizm MTAL, üçüncülüğü ise Zübeyde Hanım MTAL kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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