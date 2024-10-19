Kayseri\'de Muhtarlar Günü Kutlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Muhtarlar Günü dolayısıyla Kayseri'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Sizlere minnettarız, sizlere hizmetkarız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, en önemli paydaşlardan birisi olan muhtarlarla sürekli bir araya gelerek, özellikle kırsal kesimlerdeki hizmetlerini şekillendiriyor.

Bu kapsamda, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 19 Ekim Muhtarlar Günü Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Anadolu Muhtarları ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Sözlerine, motivasyon bakımından muhtarlar ve tüm şehirdeki kurum ve kuruluşları dahil ederek şehrin yönetimini gerçekleştiren Vali Gökmen Çiçek'e ayrı bir parantez açarak başlamak istediğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü'nü tebrik ederek, temsil ettikleri mahalle sakinlerini de selamladı.

Büyükkılıç 'Baş tacı' Olarak Seslendiği Muhtarlardan Taleplerini Yazmalarını İstedi

Başkan Büyükkılıç, "Başımızın tacısınız" diyerek seslendiği muhtarlara dağıtılan not kağıtlarına ne tür talep ve önerileri varsa yazmalarını talep etti. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturdukları Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü ve ilgili daire başkanlığı bünyesinde konuların takipçisi olacaklarını ve destekleri sürdüreceklerini vurguladı.

"Sizlere Minnettarız, Sizlere Hizmetkarız"

Büyükkılıç, "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. O açıdan biz sizleri seviyoruz. Sizlere minnettarız, sizlere hizmetkarız inşallah" diyerek muhtarlardan mahalledeki talep, öneri ve şikayetleri noktasında öncelikle ilçe belediye başkanlarına durumu bildirmeleri gerektiğini temenni ederek, daha sonraki süreçte de Büyükşehir'in de bilgisi olacağını, iş birliği ve dayanışma halinde sorunların çözümü ya da önerilerin değerlendirilmesinin mümkün olacağını bildirdi. Başkan Büyükkılıç, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek, doğal gaz ve tarım destekleri konuları başta olmak üzere gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan kırsal kesimdeki çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Muhtarlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de topluma karşı büyük bir sorumlulukları olduğuna vurgu yaparak, "Kayseri bu şehrin sigortası. Her birimizin görevi çocuklarımızın güven içerisinde büyütülmesi" dedi.

Çiçek, Valilik, emniyet, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kaymakamlarla birlikte büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Uyuşturucuyla mücadelede, EVRA Spor Okulları, KAYMEK, Spor A.Ş., belediyelerimizin yaptığı sosyal etkinlikler, kütüphaneler bunların hepsi bir amaca matuf. Çocuklarımız spor salonlarına, kütüphanelere, sanat yerlerine yakışır diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir Ağabey Gibi Şehre Ömrünü Fedakarca Veriyor"

Başkan Büyükkılıç'a, her muhtarlar gününde düzenlediği organizasyondan dolayı teşekkür eden Vali Çiçek, "Ayrıca her birinizin dertleriyle ilgilenirken bizzat şahidim. Bir ağabey gibi şehre ömrünü vererek, fedakarca, hiçbir sorunu göz ardı etmemeye çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Muhtarları ve Mahalli İdareler Derneği'nden Büyükkılıç'a Teşekkür

Anadolu Muhtarları ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı ve Kayseri Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesindeki 'Muhtarlar demokrasinin temel taşlarıdır' sözü ile konuşmasına başlayarak, muhtarlar olarak, mahalleye, şehre en güzel şekilde hizmet etmek için belediyeler ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Muhtarlar ile tek tek görüşerek Muhtarlar Günü'nü kutlayan Büyükkılıç, toplu fotoğraf çekiminde de bulundu. - KAYSERİ