Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, birçok sanatçı ve akademisyenin katılımıyla sürüyor. 29 gün boyunca çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenleneceği etkinlikler, Kayserili vatandaşlara Ramazan ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

03.03.2025 18:27
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Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Ramazan Kayseri'de dolu dolu geçiyor

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ramazan boyunca birbirinden özel konuk ve programların yer alacağı Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı. Büyükkılıç, sanatçı akademisyen Fatih Koca'nın sunduğu ilahi ziyafetini Kayserili hemşehrileri ile birlikte dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan'da Kayserili vatandaşların manevi bir atmosfer içerisinde Ramazan'ı idrak etmesi için dolu dolu faaliyetler içeren Ramazan Etkinlikleri, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda hizmete sunuldu. Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan'ın hayırlar getirmesini temenni etti. Ramazan Etkinlikleri'nin ilk gününde Sanatçı akademisyen Fatih Koca'nın sahne aldığı ilahi dolu gecede vatandaşlarla buluşan ve ilahi konserinde söz alan Başkan Büyükkılıç; "Fatih Koca hocamızın birbirinden güzel eserleri eşliğinde mübarek Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşadık. Gönül tellerimizi titreten Fatih hocamıza teşekkür ediyoruz" diyerek başladığı konuşmasında, Koca'ya Erciyes'i anlatan Erciyes Kitabı'nı da hediye etti. Büyükkılıç konuşmasında "Kayseri'mizin gönül insanlarına, Seyyid Burhaneddin hazretlerinin hemşehrilerine minnet duyuyor bağrımıza basıyoruz" ifadelerinde bulundu. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Ramazan ayının ibadet yanında kültür boyutunu da doya doya yaşattığı ve böylesine hizmetlere vesile olduğu için Başkan Büyükkılıç ile emeği geçenlere şükranlarını iletti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da programa herkesten önce geldiğini dile getirerek, bu kadar güzel bir programı Kayseri'ye lütfettiği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiğini belirterek, programda 29 gün boyunca dolu dolu etkinliklerin yer alacağını sözlerine ekledi. Ramazan boyunca her güne bir etkinliğin yer aldığı Ramazan Etkinlikleri, sevilen sanatçı ve akademisyen Fatih Koca'nın seslendirdiği 'Bismillah' isimli ilahisi ile başladı. Vatandaşların da bir çok esere eşlik ettiği ve huzurlu anlar yaşadığı etkinlikler coşku ile devam etti. Birbirinden ünlü ve sevilen konukları ağırlayacak olan Ramazan Etkinlikleri, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda vatandaşlara kapılarını açtı. Ramazan ruhunu en iyi şekilde yaşatmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ile de vatandaşların sosyalleşmesi hedeflenen etkinliklerde, iftar sonrası çocuk programları, teravih namazı sonrası ise Ramazan etkinlikleri yapılıyor. Çocuk programları kapsamında, aşık-maşuk, hacivat-karagöz, çocuk tiyatroları, yarışmalar, yüz boyama etkinliği, maskotlu çocuk oyunları düzenleniyor.

Saat 13.00'te başlayan ve gece saat 24.00'te sona eren Ramazan Etkinlikleri kapsamında üçüncü gün; Umut Mürare, dördündü gün; Abdurrahman Uzun, beşinci gün; Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, altıncı gün; Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Tasavvuf Müziği Konseri, yedinci gün; yine Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Sema Mukabelesi, sekizinci gün; Murat Belet, dokuzuncu gün; Ankara Bendire Sala Topluluğu tarafından ezgi ziyafeti, onuncu gün; Tiyatrocu Hüseyin Goncagül tarafından Nasreddin Hoca, Karagöz, Jonglör, Kukla Gösterisi, on birinci gün; Erhan Keklik, on ikinci gün; Sertaç Abi, on üçüncü gün; Alişan Kapaklıkaya, on beşinci gün; Sıtkı Aslanhan, on altıncı gün; Vehbi Vakkasoğlu, on yedinci gün; Namık Kemal Bilgin, on sekizinci gün; İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, on dokuzuncu gün; Agah, yirminci gün; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu Konseri, yirmi birinci gün; Altay Cem Meriç, yirmi ikinci gün; Ayşe Böhürler, yirmi üçüncü gün; Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, yirmi dördüncü gün; Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konser, yirmi beşinci gün; Dilek Cesur, yirmi yedinci gün; Tufan gündüz ve yirmi sekizinci gün; Mehmet Diker sahne alacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri kapsamında şehre gelen Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, tasavvuf ve diğer konularla ilgili olarak bilgi ve görüşlerini paylaşacağı programını Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Öğretim Üyesi Kılıç, 5 Mart Çarşamba günü teravih namazından sonra Kayserililerle Erciyes Kültür Merkezi'nde buluşacak.

Büyük ilgi gören Ramazan Etkinlikleri, her gün saat 13.00'te başlayacak ve gece saat 24.00'te sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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