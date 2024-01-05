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Kayseri'de Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek - Son Dakika
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Kayseri'de Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek.

Kayseri\'de Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek
05.01.2024 - 14:50,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlenecek. Programda kahraman ecdadın şehit olma anı canlandırılarak, şehitler rahmetle ve minnetle anılacak.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehteran gösterisi, drama gösterisi, protokol konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirilecek.

KAYMEK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ocak ayının ilk haftası olan Sarıkamış Şehitlerini Anma Haftası dolayısıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma programında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan yaklaşık 75 bin Mehmetçik, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatral bir gösteriyle anılacak. Programda gençler, tek millet, tek bayrak, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak, fedakar ecdat ve şehitler de anılacak.

ŞEHİTLER ANILACAK, ŞEHADET YAŞATILACAK

Anma programında, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören 10 gence dönemin askeri kıyafeti giydirilecek, çeşitli makyaj teknikleri kullanılarak Sarıkamış'ta şehit olmuş ecdat drama edilecek. Gençler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası gerçekleştirilecek olan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sarıkamış'ı anlatmak adına Erciyes'ten Cumhuriyet Meydanı'na getirilen karların üzerine "Dikkat!" komutuyla yatarak donmuş şühedanın yürekleri yakan hikayesini canlandıracak.

PROGRAMDA 109 ÖĞRENCİ GÖREV ALACAK

Gençlerin gösterisini sergileyeceği programda gençler, ağır hareketlerle canlanacak, onların arkasında da ellerinde Türk Bayraklarıyla 99 genç hazır bulunacak. Programda Sarıkamış'ın 109. yıl dönümü münasebetiyle 109 öğrenci görev alacak, şehitler saygı, rahmet ve minnetle yad edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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