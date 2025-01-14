Kayseri\'de Sendika Üyeleri, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

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Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Yıldıray Durak, Kayseri'de sendika üyesi personellerin heimlich manevrasıyla vatandaşlara yardım etmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Sendika üyesi personellere vatandaşlara yaptıkları heimlich manevrası ile hayatlarını kurtardıkları için teşekkür ettiklerini söyleyen Başkan Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sendikamız Öz Taşıma İş'in örgütlü ve yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görev yapan vale personeli üyemiz Emre Aysel, mesai saati içinde görevi esnasında boğazına şeker kaçan bir vatandaşa 'Heimlich manevrası' yöntemiyle müdahale etmesi sonucu söz konusu vatandaşın boğulmasını engellemiştir. Geçtiğimiz günlerde ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görev yapan otobüs şoförü üyemiz İzzet Şanlı, kullandığı araç seyir halinde iken trafikte boğazının tıkanması sonucu rahatsızlanan vatandaşa aynı yöntem ile müdahale ederek hayati tehlikesini engellemiştir. Sendikamız üyesi bu iki arkadaşımıza yaptıkları fedakarlık ve gösterdikleri insani merhamet ve sorumluluktan dolayı Öz Taşıma İş ailesi adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Belediye çalışanlarının mesleki donanımları ve ilkyardım eğitimlerine verdiği önem ve gösterdiği duyarlılıktan dolayı Öz Taşıma İş Sendikası olarak teşekkür ediyoruz. Tüm Büyükşehir Yöneticilerine ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim kademesine de şükranlarımızı sunuyoruz. Öz Taşıma İş Sendikası olarak işveren-sendika diyalog ve işbirliğine güzel bir örnek olarak daima hatırlanacak kalıcı uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına gösterdiği bu tutum ve önceliklerinin diğer Belediyelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Kayserimizin üretim, ihracat, istihdam ve sendikal örgütlenmede aldığı mesafenin daha da ilerleyeceğine inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz." - KAYSERİ