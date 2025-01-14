Kayseri'de Sendika Üyeleri, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Sendika Üyeleri, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

Kayseri\'de Sendika Üyeleri, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Yıldıray Durak, sendika üyesi vale personeli ve otobüs şoförünün Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları kurtardığını açıkladı. Durak, bu fedakarlıkları için teşekkür etti.

14.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Yıldıray Durak, Kayseri'de sendika üyesi personellerin heimlich manevrasıyla vatandaşlara yardım etmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Sendika üyesi personellere vatandaşlara yaptıkları heimlich manevrası ile hayatlarını kurtardıkları için teşekkür ettiklerini söyleyen Başkan Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sendikamız Öz Taşıma İş'in örgütlü ve yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görev yapan vale personeli üyemiz Emre Aysel, mesai saati içinde görevi esnasında boğazına şeker kaçan bir vatandaşa 'Heimlich manevrası' yöntemiyle müdahale etmesi sonucu söz konusu vatandaşın boğulmasını engellemiştir. Geçtiğimiz günlerde ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görev yapan otobüs şoförü üyemiz İzzet Şanlı, kullandığı araç seyir halinde iken trafikte boğazının tıkanması sonucu rahatsızlanan vatandaşa aynı yöntem ile müdahale ederek hayati tehlikesini engellemiştir. Sendikamız üyesi bu iki arkadaşımıza yaptıkları fedakarlık ve gösterdikleri insani merhamet ve sorumluluktan dolayı Öz Taşıma İş ailesi adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Belediye çalışanlarının mesleki donanımları ve ilkyardım eğitimlerine verdiği önem ve gösterdiği duyarlılıktan dolayı Öz Taşıma İş Sendikası olarak teşekkür ediyoruz. Tüm Büyükşehir Yöneticilerine ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim kademesine de şükranlarımızı sunuyoruz. Öz Taşıma İş Sendikası olarak işveren-sendika diyalog ve işbirliğine güzel bir örnek olarak daima hatırlanacak kalıcı uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına gösterdiği bu tutum ve önceliklerinin diğer Belediyelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Kayserimizin üretim, ihracat, istihdam ve sendikal örgütlenmede aldığı mesafenin daha da ilerleyeceğine inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sendika, kayseri, 3-sayfa, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Sendika Üyeleri, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sendika Üyeleri, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.