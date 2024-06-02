Kayseri\'de Sinan Zamanı: Köy Okulları Mimar Sinan\'ın Eserleriyle Süslenecek

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Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Pazartesi günü 'Kayseri'de Sinan Zamanı' başlığı altında köy okullarının duvarlarını sanatçı ve çocukların katılımıyla eşsiz deha Mimar Sinan'ın eserleriyle süsleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Pazartesi günü Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde dünyaya gelen ve çağını aşan eserleriyle sayısız iz bırakan Mimar Sinan'ı sıra dışı bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. Büyükşehir, Kayseri'nin gururu olan, bugün dahi halen ayakta eserleri ile konuşulan olan eşsiz deha Mimar Sinan'ı yapacağı etkinliklerle anacak.

'Kayseri'de Sinan zamanı'

Yıl boyunca sürecek Mimar Sinan Anma Etkinlikleri çerçevesinde 'Kayseri'de Sinan Zamanı' başlığı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında ülkenin önde gelen sanatçılarının katılımıyla resim yapma etkinliği düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan 'Kayseri'de Sinan Zamanı' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato, öğrencilerle birlikte köy okullarının duvarlarını, Sinan'ın ölümsüz eserleriyle süsleyecek.

İlk duvar boyama etkinliği 3 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da Melikgazi ilçesi Gürpınar İlköğretim Okulu'nda yapılacak. - KAYSERİ