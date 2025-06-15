Kayseri\'de Soğanlı Vadisi Buluşması: Doğa ve Tarih İç İçe

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile kent protokolü beraberinde, Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğiyle, Kayseri'nin doğa tarih ve turizm değeri Soğanlı Vadisi'nde tabiatla ve vatandaşlarla buluştu.

Kayseri'nin önemli, tanıtılan ve ilgi gören doğa, tarih ve turizm noktalarından birisi Soğanlı Vadisi'ne gerçekleştirdiği proje ve yatırımları ile vadinin adını bölge, ülke ve yurt dışına duyurmaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek olmak üzere tüm kurum, kuruluş temsilcileri ile birlikte de Soğanlı Vadisi'nde buluşmaya devam ediyor. Proje ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra vadide buluşarak bu özel güzelliği tüm dünyaya tanıtmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile kent protokolü ile birlikte Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen buluşma ile yine Soğanlı'da tabiatla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tarihi mekanları ziyaretler, doğa yürüyüşü ve vatandaşlarla buluşma şeklinde gerçekleşen etkinlikte, vadinin zengin birikimi ortaya konuldu. Soğanlı Vadisi'ndeki buluşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'ni Türkiye ve dünyaya tanıtmak için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade ederek şunları dile getirdi;

"Güzel bir pazar gününde Kayseri'mizin önemli turizm noktalarından olan Soğanlı Vadisi'ndeyiz. Kayseri Ticaret Odamızın ev sahipliğinde, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Soğanlı Vadisi'nde gerçekleşen bu güzel etkinliğe Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, kıymetli eşi Sümeyra Çiçek, değerli eşim Necmiye Hanım, protokol üyeleri, Ticaret Odası'nın değerli çalışanları, meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte katıldık. Doğanın tadını çıkararak birlikte yürüdük, çayımızı yudumlayıp güzel sohbetler ettik. Bu güzel lokasyonu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Turizm açısından Soğanlı Vadisi'nin dünya Hristiyanlığı doğrultusunda büyük bir önem arz ettiğini paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı Vadisi'ne Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Yeşilhisar Belediyesi ve Yeşilhisar Kaymakamlığı'nın el ele vererek yaklaşık 300 milyon TL'lik harcama gerçekleştirdiğini dile getirdi. Vali Çiçek, balon turizmi de yapılan Soğanlı Vadisi'ni hep beraber anlatmaları gerektiğini vurguladı. Buluşmada vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek ve beraberindekiler, onlarla sohbet ederek fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ